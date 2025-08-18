"Убиецът на гиганти" от миналия сезон в Първа лига отлепи от дъното с обрат над новак

Септември София за пръв път не загуби през този сезон в Първа лига. Нещо повече - столичани постигнаха ценен успех с 2:1 над Добруджа в двубой от петия кръг на родния елит. На стадион "Локомотив" в квартал "Надежда" Милчо Ангелов откри резултата в десетата минута. Бертран Фурие обаче изравни малко по-късно, а в 35-ата минута Мойсес Пара осъществи пълен обрат. С първите си три точки отборът на Стамен Белчев заема временната 14-а позиция. Добричлии са седми с шест пункта.

Първа победа за Септември!

Първото по-интересно положение се откри пред домакините. Григоров изби шут на Галин Иванов в четвъртата минута. Малко по-късно Фурие се засуети при изгодна позиция, а секунди след това Добруджа откри. Йонашчъ се забави с топка в крака, от което се възползва Ангелов. Опитният нападател открадна, финтира Янко Георгиев и откри резултата.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: 10 от Ботев Пловдив показаха характер! Неделев с основна роля за обрат на "канарчетата" над Берое

В 18-ата минута момчетата на Стамен Белчев отговориха. Шутен подаде към Фурие, който получи с гръб към вратата, но съумя да се обърне и с хубав изстрел да възстанови паритета. В средата на полувремето сантиметри разделиха Фурие от засичане на друг пас, с което да осъществи пълен обрат. В 35-ата минута столичаните все пак излязоха напред в резултата.

Пара се възползва от подаване на Шутен за 2:1. През втората част Сербер пропиля два хубави шанса. Новакът в елита отговори чрез опасен, но неточен удар с глава на Руменов. В 64-тата минута и гредата помогна на Добруджа. Фалцов шут на Пара се спря в страничния стълб. Домакините продължиха да организират добри атаки, но им липсваше последният пас. До края те удържаха аванса.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: Варна е "зелено-бяла"! Черно море подчини Спартак с голове на млади българи, но друг блесна