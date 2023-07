Всички руски опорки за зърнената сделка се мъчат да пробият в Турция

В Турция обаче едно от достатъчно известните издания - dikGazete, публикува коментар, който определено е провокативен и стои на основата за баланс - същата основа, на която се изграждат руската пропаганда и лъжи за Украйна. Не за пръв път dikGazete прокарва линия, която дава аванс на Русия - в разгара на първата година от пандемията Ковид там беше прокарана линия колко успешно Русия се справя с Ковид. Поведението на турската медия беше отбелязано в специализиран доклад. Колко точно добре се справи режимът на Путин може да се види и в специализираното отразяване на смъртността от Ковид по света, поддържано от The Economist - за последно Actualno.com го публикува на 18.06.23, а към 21 юли Русия е номер 3 в света по надвишена смъртност съгласно тези данни. А авторът на сегашния коментар е писал безумия като това как в американски биолаборатории украинците били използвани като "жертвени животни": Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

Украинската страна е пропусна почти всички свои възможности като поверява съдбата си изключително на Запада. От самото начало на войната в Украйна предричахме, че ще има негативни ситуации в света с всевъзможни провокации.

Въпреки всичките ни предупреждения, никой не ни обърна внимание и ни лепнаха етикета "руснаци". Ние просто искахме решение на кризата от обективна гледна точка, а не от страна на Русия.

Ако си припомним началото, след епидемията от коронавирус имаше проблеми в световното производството и последваха големи кризи в достъпа до суровини. Докато милиони хора се бореха с инфлацията, внезапно избухна хранителната криза.

Украинското и руското зърно sа от голямо значение за света. Беше сключено споразумение на 22.7.2022 г. от комисията, наречена "Черноморска инициатива", създадена между ООН, Турция, Русия и Украйна. Според това споразумение, руското и украинското зърно ще се транспортират по целия свят през Черно море. "Искането на Русия беше то да се достави и в бедните страни. В същото време в това споразумение беше включена и доставката на руски торове по света" (бел. ред. - всъщност, споразуменията са две. Първото е между Украйна, Турция и ООН, а второто - между Русия, Турция и ООН. Всяко споразумение касае съответните зърнени продукти като произход. Именно за "своето" споразумение режимът на Путин говори с реторика, с която да приласкае африканските държави в своята орбита, но няма никакви конкретни публично видими данни къде, какво и колко Русия изнася).

Въпреки че сделката беше удължена няколко пъти, руското зърно и торове не можаха да бъдат изпратени на световния пазар. Причината беше ембаргото, наложено на Русия от Запада (бел. ред. - в позицията няма нито дума за огромните руски кражби на украинско зърно - зърно, взето от окупираните от руснаците украински международно признати земи и продавано с печалба само за Русия чрез използване на Черноморския излаз. Разследвания за това направиха авторитетни издания като Financial Times - ТУК и Bloomberg - ТУК. А руските банки масово бяха изключени от разплащателната система SWIFT заради подпалената от Путин война в Украйна и за да се пречи на финансирането ѝ, което обаче пречи на процеса на търговия със зърно от страна на Русия).

Съгласно споразумението тези ембаргови мерки нямаше да възпрепятстват превоза. Западняците обаче излъгаха. Украинското зърно не отиде в бедни страни. То замина в западните страни, особено в Европа. (бел. ред. - това е изключителен наратив на Владимир Путин, който твърди, че руските фермери загубили 1,2 млрд. долара от споразумението заради подбиване на цените на световните пазари. Данни на Statista показват, че всъщност най-много украинско зърно купува Китай - същото, което го има като информация в Координационния център на зърнената сделка в Турция: ТУК! Данни за руското зърно къде и колко отива няма, поради спънки от страна на Путиновия режим за такива: Китай също призова да се удължи зърнената сделка)

Бел. ред.: Пример как сателит показва попаднал под санкции кораб, който изглежда пренася оръжия и е в контролирано от руснаците черноморско пристанище - хубав въпрос е минал ли е през турски води по своя път?:

