Треньорът на ЦСКА: Който и да дойде, няма да промени нещо, което върви

Временният треньор на ЦСКА обясни кой ще бъде един от най-важните аспекти в работата на следващия наставник на отбора. Както е известно, "армейците" ще бъдат водени от Даниел Моралес за неопределен период от време, след като Христо Янев си подаде оставката. Родният специалист бе поставен под сериозно напрежение от страна на група фенове и в крайна сметка реши да напусне. Той все пак ще остане в клуба на роля в скаутското звено.

Първи думи на Даниел Моралес

Моралес даде ексклузивно интервю преди колегите от Sportal.bg., в което коментира как се чувства на новата си позиция. До този момент той бе начело на третия тим на ЦСКА. "Чувствам се окей. Всички знаят защо Дани Моралес е в първия отбор, г-н Янев е напуснал поста си по негово желание, а на мен са ми поверили следващите мачове да съм старши треньор. Просто съм много благодарен на ръководството", заяви той пред Нико Петров от Sportal.bg.

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Първият мач, в който Моралес ще застане край тъчлинията, ще бъде срещу Арда. По отношение на този двубой той заяви, че са възможни промени в стартовия състав след тежкия мач с Левски за Суперкупата на България, спечелен с 4:2 от "армейците": "След такъв мач с Левски, където са хвърлени доста усилия - физически и най-вече ментално, винаги трябва да има някои промени, разбира се. Но отборът има изградени навици и начин на игра и който и треньор да дойде, няма да промени нещо, което е добро и върви. И най-вече няма време за това. Просто е нужно да възстановиш отбора за следващия предстоящ мач, защото цикълът е много сгъстен."

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