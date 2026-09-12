Пред бивш на Лудогорец: ЦСКА избира млад шампион за нов треньор

След дълъг период на несигурност в ЦСКА, вече бившият старши-треньор на "червените" Христо Янев подаде оставката си и вече не заема тази длъжност в клуба. Сега "армейците" търсят новия си наставник. Един от вариантите пред ЦСКА е бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич. Но според колегите от "Gong", "червените" са в напреднал етап на преговоруте с друг кандидат. Той е по-млад, но вече е ставал шамлион на две страни и има опит в Германия и Русия.

ЦСКА търси нов треньор

Христо Янев спечели Суперкупата на България с ЦСКА, като постигна категорична победа с 4:2 над вечния съперник Левски, но вече беше обявил решението си да не води повече "червените" като старши треньор. Въпреки че според някои информации имаше възможност Янев да остане наставник на ЦСКА, той ще продължи в клуба, но с друга роля. Временен треньор на "армейците" ще бъде Даниел Моралес, а от клуба продължават активно да преговарят с набелязаните специалисти.

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От ЦСКА са набелязали млад успешен специалист

Сред вариантите за нов треньор на ЦСКА е бившият наставник на Лудогорец Игор Йовичевич, но засега той не седи като първи план на "червените". Те са се насчочили към млад специалист, който все още не е навършил 40 години, но е ставал шампион на две първенства и има опит в Германия и Русия. Той е водил и отбор, който е срещал Левски в европейските клубни турнири. Очакванията са в следващите дни ЦСКА да финализира преговорите с някой от кандидатите и да го представи официално като нов треньор на ЦСКА.

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