Некомпетентносттта на Кампос може да струва титлата във Формула 2 за Никола Цолов

Българският пилот Никола Цолов преживя сериозно разочарование по време на спринтовата надпревара на Гран При на Мадрид. Родният състезател стартира от шестата позиция и направи едно изпреварване в самото начало. Той прекара голяма част от състезанието на петото място, а около средата влезе в оспорвана битка за четвъртата позиция със съотборника си в редиците на Кампос Рейсинг - Ноел Леон. Тогава настъпи много драматичен момент между пилотите на испанския тим.

Кампос не пожела да вземе решение и предизвика инцидент

Леон се бореше здраво и не остави никакъв шанс на българина да го изпревари, въпреки че се движеше с по-бавно темпо. Тази борба видимо раздразни Цолов, който отправи призив по отборното радио да разменят позициите си. От отбора не предприеха никакви мерки и оставиха двамата пилоти да се състезават на "Мадридринг" - много тясна и опасна градска писта. Българинът опита чиста атака и излезе напред, но върна позицията заради пресичане на шикана и продължи да търси начин да премине напред и да догони лидерите. Шофирането в непосредствена близост зад друга кола на подобно трасе крие своите рискове, които в крайна сметка решиха събитията.

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В 15-а от общо 23 обиколки Цолов закачи една от предпазните стени със задна лява гума, което доведе до завъртане и отпадане от надпреварата. Така той загуби ценни точки, докато основният му конкурент за титлата Рафаел Камара завърши шести и намали изоставането си в генералното класиране на 8 пункта.

Реакцията на Кампос остана необяснима за всички. Нормално е отборът да иска да запази неутралитет и да демонстрира равнопоставеност между двамата си пилоти, но не и в подобни ситуации. Четири кръга преди края на сезона Никола Цолов е лидер в класирането и основен фаворит за титлата. В последните няколко надпревари обаче Кампос не е на нивото на своите конкуренти и Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг топи разликата с всеки изминал уикенд. Така, вместо отборът да застане зад Цолов и да го пропусне напред без риск за сметка на очевидно по-бавния Ноел, те сякаш предизвикаха събитията.

Българинът направи достатъчно, за да получи това предимство. А реакцията на Кампос показа, че от отбора не са готови да му окажат пълна подкрепа в борбата за титлата при пилотите и това може да се окаже пагубно в следващите кръгове. Дано в испанския тим си вземат бързо поуките и не пропуснат един от най-големите си шансове за трофей заради липсата на компетентност.

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