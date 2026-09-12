Кабинетът "Радев":

Ливърпул изпусна поредни точки, новаците поднесоха нови изненади във Висшата лига

12 септември 2026, 19:10 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Ливърпул изпусна поредни точки, новаците поднесоха нови изненади във Висшата лига

Четвъртият кръг на Висшата лига започна със сблъсъци, които не предвещаваха и наполовина толкова интрига, колкото донесоха. В ранните срещи Лиръпул домакинства на Фулъм, новаците Хъл Сити и Ипсуич Таун гостуваха съответно на Челси и Кристъл Палас, а програмата допълниха двойките Борнемут - Брентфорд и Астън Вила - Нотингам Форест. Мърсисайдци изпуснаха важни точки на "Анфийлд", докато новаците от Хъл и Ипсуич поднесоха нови изненади.

Ливърпил даде първа точка на Фулъм

Ливърпул стартира сезона с 2 равенства и взе победа чак в третия кръг на Висшата лига, но сега се върна към мачовете без пълен комплект от точки. Мърсисайдци не играха изобщо убедително срещу Фулъм, като дадоха на "котиджърс" и първата им точка през сезона. Въпреки че владееше топката през по-голямата част от мача, съдаде по-опасни ситуации и отправи повече удари от съперника си, Ливърпул не успя да отбележи гол за пръв път от началото на сезона във Висшата лига. От другата страна, Фулъм също нямаше голово попадение и така двубоят завърши при равен резултат 0:0.

Още: "Сити са кралете на Манчестър? Определено не": Карик контрира звезда на "гражданите"

Хъл остава непобеден, Ипсуч триумфира

Други интересни резултати бяха тези на новаците Хъл Сити и Ипсуич Таун. "Тигрите" са сензацията на Висшата лига от началото на сезона, като записаха 2 победи, включително срещу Манчестър Юнайтед, и равен. Сега те направиха още едно равенство, този път като гост срещу гранда Челси. "Сините" поведоха рано, след което Хъл обърна, но лондончани вкараха още един гол за крайния резултат 2:2. Ипсуич от своя страна взе победа като гост над евроучастникът Кристъл Палас. Подобно на срещата на Хъл, и тук домакините поведоха, "тректористите" изравниха, а след това "орлите" получиха червен картон. Двата отбора си размениха по още един гол и мачът вървеше към равенство, но гол на Ипсуич в 90-ата минута донесе победата на гостите.

В останалите два мача Брентфорд и Борнемут завършиха при резултат 2:2, а Нотингам Форест победи Астън Вила с 2:1, също с късен гол.

Още: Рекордната 2026 г.: Топ 5 най-скъпи трансфери това лято

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Челси Астън Вила Ливърпул Висша лига Нотингам Форест Фулъм Брентфорд Кристъл Палас Хъл Сити Ипсуич Борнемут
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес