Ливърпул изпусна поредни точки, новаците поднесоха нови изненади във Висшата лига

Четвъртият кръг на Висшата лига започна със сблъсъци, които не предвещаваха и наполовина толкова интрига, колкото донесоха. В ранните срещи Лиръпул домакинства на Фулъм, новаците Хъл Сити и Ипсуич Таун гостуваха съответно на Челси и Кристъл Палас, а програмата допълниха двойките Борнемут - Брентфорд и Астън Вила - Нотингам Форест. Мърсисайдци изпуснаха важни точки на "Анфийлд", докато новаците от Хъл и Ипсуич поднесоха нови изненади.

Ливърпил даде първа точка на Фулъм

Ливърпул стартира сезона с 2 равенства и взе победа чак в третия кръг на Висшата лига, но сега се върна към мачовете без пълен комплект от точки. Мърсисайдци не играха изобщо убедително срещу Фулъм, като дадоха на "котиджърс" и първата им точка през сезона. Въпреки че владееше топката през по-голямата част от мача, съдаде по-опасни ситуации и отправи повече удари от съперника си, Ливърпул не успя да отбележи гол за пръв път от началото на сезона във Висшата лига. От другата страна, Фулъм също нямаше голово попадение и така двубоят завърши при равен резултат 0:0.

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The dream return to the Premier League continues for @HullCity 👏 pic.twitter.com/xgXwGLXYRa — Premier League (@premierleague) September 12, 2026

Хъл остава непобеден, Ипсуч триумфира

Други интересни резултати бяха тези на новаците Хъл Сити и Ипсуич Таун. "Тигрите" са сензацията на Висшата лига от началото на сезона, като записаха 2 победи, включително срещу Манчестър Юнайтед, и равен. Сега те направиха още едно равенство, този път като гост срещу гранда Челси. "Сините" поведоха рано, след което Хъл обърна, но лондончани вкараха още един гол за крайния резултат 2:2. Ипсуич от своя страна взе победа като гост над евроучастникът Кристъл Палас. Подобно на срещата на Хъл, и тук домакините поведоха, "тректористите" изравниха, а след това "орлите" получиха червен картон. Двата отбора си размениха по още един гол и мачът вървеше към равенство, но гол на Ипсуич в 90-ата минута донесе победата на гостите.

В останалите два мача Брентфорд и Борнемут завършиха при резултат 2:2, а Нотингам Форест победи Астън Вила с 2:1, също с късен гол.

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