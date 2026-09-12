Земеделският министър с прогноза за ръста на цените

Цените на храните в магазините не се очаква да растат необосновано поне до август 2027 г., докогато действа законовата забрана, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Говори сега“ на БНТ. Когато реши някой да повиши цените, той трябва да се обоснове защо ги е повишил, заяви министърът. Той напомни, че се осигурява държавна помощ за земеделците заради кризата с петрола. Извадихме и сега ще дадем 170 милиона евро държавна помощ на земеделските производители, за да компенсираме разликата в цената на горивата между 2025 г. и 2026 г. заради проблема в блокажа на Ормузкия проток, посочи той.

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Цената на хляба

В отговор на въпрос за цената на хляба министър Абровски посочи, че въпреки добрата зърнена реколта, зърното остава борсова стока със световно ценообразуване, но добави, че "България е благословена да може да произвежда, и да произвежда качествено и прекрасна храна".

По думите на министъра неконтролируемото покачване на цените е започнало още в началото на 2024 г. на фона на дебатите за приемане на еврото, след което е ескалирало в средата на 2025 г. Според Абровски предишното редовно управление не е въвело навременни защитни механизми срещу необосновано вдигане на цените, като мярката е била забавена до ноември 2025 г.

Снимка: БГНЕС

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Поскъпване

Министърът каза, че силното поскъпване, което гражданите усещат, идва основно от сектора ресторантьорството. Цените на храните като цени на храните не са се повишили. Даже за миналия месец, за август, имахме и леко понижаване, отбеляза Абровски.

Министърът се спря и на темата с безопасността на храните и проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), както изтъкна затягането на режима по отношение на вноса на слънчоглед. В момента, в който дойде, ако дойде, една малка семчица от Аржентина или откъдето и да било, (БАБХ) е на място, тя ще я запечата, ще я проследи, ще запечата силозите“, увери земеделският министър.

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В отговор на въпрос за инициативата „Кошница с грижа“ министърът напомни, че това е доброволна съвместна програма между държавата и 14 търговски вериги за срок от минимум 6 месеца. По думите му продуктите в инициативата покриват предимно диапазона от 5 до 10 евро и отчитат ръст в потреблението за някои от продуктите до 65 на сто.

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