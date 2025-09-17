Открива се Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод"

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод". Регионалният център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" е регионален културен институт по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с предмет на дейност: създаване, разпространение, представяне и популяризиране на културни продукти на съвременното изкуство и недвижимото културно наследство и образователна, изследователска и развойна дейност в областта на културата и творческите индустрии.

Снимка: Getty Images

Центърът е със седалище град Габрово и териториален обхват на дейността - община Габрово и общините: Севлиево, Трявна и Дряново.

За създаването на центъра е прието Решение № 223 от 28 ноември 2024 г. на Общинският съвет на община Габрово. Изразени са положителни становища на общините Севлиево, Трявна и Дряново и съгласие от Областния управител на област Габрово.

Чрез създаването на регионалния център за съвременно изкуство ще се създадат условия за изява на творци, производители и индустриалци, развиващи дейност на територията на общините в област Габрово. Центърът ще има положителен принос в създаването на връзки между различните професионални общности и за утвърждаването на района като културен център с устойчив туризъм и икономическо развитие.