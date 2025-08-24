Войната в Украйна:

Скици на Чарлз Дикенс се излагат за първи път в Лондон

24 август 2025, 14:00 часа 140 прочитания 0 коментара
Скици на Чарлз Дикенс се излагат за първи път в Лондон

Непубликувани досега скици, разкриващи света и героите на Чарлз Дикенс, се излагат за първи път, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА, цитирани от БТА.

Колекцията от скици с перо, мастило и акварел на английския писател и драматург може да бъде видяна в Музея на Чарлз Дикенс в Лондон от днес, 24 август, до 21 септември.

По време на репетиции

Скиците показват Дикенс и неговата театрална трупа по време на репетиции. На тях са изобразени и неговият приятел, бившият редактор на списание „Пънч“ Марк Лемън, най-голямата му дъщеря Мери Дикенс и викторианският драматург и романист Уилки Колинс, най-известен с романа „Жената в бяло“ и съавторството си с Дикенс на пиесата „Замръзналите дълбини“.

Неофициалните скици, новопридобити от музея, са направени през 1855 и 1857 г. от Натаниел Пауъл, съсед на Дикенс в Тависток Скуеър в Блумсбъри, Лондон.

Пауъл си спомня момента, в който е бил поканен в съседния апартамент, за да направи скиците, и пише: „Бяхме поканени от г-н и г-жа Дикенс да присъстваме на театрални представления в дома им. Те бяха изключително интересни благодарение на актьорския състав, сценографията и публиката. Най-важното произведение беше „Замръзналите дълбини“, в което участваха Дикенс, Уилки Колинс и Марк Лемън. Ще намерите груби скици на героите в скицника ми от 1857 г.“

Една от скиците ще бъде включена в текущата изложба на музея Showtime!, която ще продължи до януари 2026 г., а останалите рисунки ще бъдат изложени в кабинета, където Дикенс е написал „Оливър Туист“, „Никълъс Никълби“ и „Посмъртните записки на клуба „Пикуик“.

Франки Кубицки, директор на Музея на Чарлз Дикенс, каза: „Далеч от многото лустросани образи на Дикенс на сцената, това са единствените известни „моментални снимки“ на писателя по време на репетиции, улавящи моменти от постановката, костюмите и представлението, които не са запечатани никъде другаде. Това е прозорец към една от най-трайните страсти в живота на Чарлз Дикенс – актьорството. Тези живи скици ни дават интригуващ и интимен поглед към постановките на Дикенс, приятелите и семейството му в театралната му трупа“.

Френетичната енергия на Дикенс

„Скиците са изпълнени с френетичната енергия, с която Дикенс е известен, и оживяват света и характера на писателя по начин, който не сме виждали досега“, добавя Франки Кубицки.

Дикенс и семейството му се преместват в Тависток Хаус, днес Музей на Чарлз Дикенс, през 1851 г. и живеят там в продължение на девет години. Там той пише няколко от най-известните си романи, сред които „Студеният дом“, „Трудни времена“, „Малката Дорит“ и „Повест за два града“. Музеят на Чарлз Дикенс е единствената къща, в която Дикенс е живял в Лондон и която е оцеляла.

Непоказваните досега скици бяха придобити от музея на търг с подкрепата на Art Fund, Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund и Wilkie Collins Society.

Георги Петров
