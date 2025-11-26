Любопитно:

Цветният свят на Матис оживява в празничната 360° програма на MINA Sofia този декември

26 ноември 2025, 10:35 часа 162 прочитания 0 коментара
Цветният свят на Матис оживява в празничната 360° програма на MINA Sofia този декември

Имерсивният музей MINA Sofia представя специална празнична програма през декември, включваща три изцяло нови имерсивни спектакъла, всички създадени от MINA Studios: Matisse – Journey in Red, Inner Constellations и бонус спектакъла Магията на зимните празници. Един билет осигурява достъп до трите прожекции, предоставяйки на посетителите впечатляващо изживяване, което съчетава изкуство, музика и светлина.

Matisse – Journey in Red

Още: Най-старото известно пещерно изкуство НЕ е създадено от нашия вид

Водещото шоу в празничната програма потапя зрителите в емоционалния и цветен свят на Анри Матис. Шоуто проследява творческата му трансформация от приглушени тонове към експресивната сила на червеното — символ на промяна, емоция и творческа енергия. В седем визуални глави публиката преживява ключови моменти от живота и изкуството на Матис, представени чрез монументални прожекции, музика и подбрани цитати на художника.

Inner Constellations

Поетично визуално пътешествие, вдъхновено от митологията, символиката и човешката връзка със звездите. Илюстрациите на Alex Nimurad оживяват в 360° анимация, синхронизирани с музика и движение, създавайки усещане за вътрешни светове и съзвездия.

Бонус "Магията на зимните празници"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Празнично 360° шоу, включено в цената на билета, предлага работилница на Дядо Коледа, блестящи зимни пейзажи и сцени от коледна приказка, създадени от mina.creative.studios и озвучени от композитора George Popa.

Един билет – три изложби

С един билет посетителите получават достъп до всички три прожекции – изкуство, емоция и технологии, без нужда да избират.

Часове на прожекциите

Сряда – Петък: 13:35 – 14:15 | 15:50 – 16:30 | 18:05 – 18:45 | 20:20 – 21:00

Събота – Неделя: 11:35 – 12:15 | 13:50 – 14:30 | 16:05 – 16:45 | 18:20 – 19:00 | 20:35 – 21:15

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно. Повече информация: minamuseum.com

За MINA София

Част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), MINA София представя имерсивни спектакли и преживявания от световна класа, които съчетават изкуство, история и технологии. От своето откриване през август 2025 г. MINA кани зрителите да преживеят магията на визуалното изкуство чрез 360-градусови прожекции, пространствен звук и интерактивни 3D среди.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Изложби изкуство MINA София
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес