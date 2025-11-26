Цветният свят на Матис оживява в празничната 360° програма на MINA Sofia този декември

Имерсивният музей MINA Sofia представя специална празнична програма през декември, включваща три изцяло нови имерсивни спектакъла, всички създадени от MINA Studios: Matisse – Journey in Red, Inner Constellations и бонус спектакъла Магията на зимните празници. Един билет осигурява достъп до трите прожекции, предоставяйки на посетителите впечатляващо изживяване, което съчетава изкуство, музика и светлина.

Matisse – Journey in Red

Водещото шоу в празничната програма потапя зрителите в емоционалния и цветен свят на Анри Матис. Шоуто проследява творческата му трансформация от приглушени тонове към експресивната сила на червеното — символ на промяна, емоция и творческа енергия. В седем визуални глави публиката преживява ключови моменти от живота и изкуството на Матис, представени чрез монументални прожекции, музика и подбрани цитати на художника.

Inner Constellations

Поетично визуално пътешествие, вдъхновено от митологията, символиката и човешката връзка със звездите. Илюстрациите на Alex Nimurad оживяват в 360° анимация, синхронизирани с музика и движение, създавайки усещане за вътрешни светове и съзвездия.

Бонус "Магията на зимните празници"

Празнично 360° шоу, включено в цената на билета, предлага работилница на Дядо Коледа, блестящи зимни пейзажи и сцени от коледна приказка, създадени от mina.creative.studios и озвучени от композитора George Popa.

Един билет – три изложби

С един билет посетителите получават достъп до всички три прожекции – изкуство, емоция и технологии, без нужда да избират.

Часове на прожекциите

Сряда – Петък: 13:35 – 14:15 | 15:50 – 16:30 | 18:05 – 18:45 | 20:20 – 21:00

Събота – Неделя: 11:35 – 12:15 | 13:50 – 14:30 | 16:05 – 16:45 | 18:20 – 19:00 | 20:35 – 21:15

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно. Повече информация: minamuseum.com

За MINA София

Част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), MINA София представя имерсивни спектакли и преживявания от световна класа, които съчетават изкуство, история и технологии. От своето откриване през август 2025 г. MINA кани зрителите да преживеят магията на визуалното изкуство чрез 360-градусови прожекции, пространствен звук и интерактивни 3D среди.