България ще участва в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство

Министерският съвет прие Решение за участието на България в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция, Италия, от 9 май до 22 ноември 2026 г., съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Повече от 120 години, Биеналето е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Провежда се през две години и протича по предварително обявена тема със социално значимо послание. Темата на 61-ото Биенале за изкуство е „6 минорни тоналности“.

Целите на българското участие в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство през 2026 г. са популяризиране на постиженията на съвременното българско изкуство, стимулиране на двустранното сътрудничество в областта на визуалните изкуства и мобилността на творците, както и издигането и утвърждаването на международния авторитет на България в областта на културата.

