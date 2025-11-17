Купчина боклук или изкуство? Художник продава камара изгнили въжета за 1 млн. паунда

Британският художник Дейвид Шригли продава гигантска купчина стари, изгнили рибарски въжета за 1 милион паунда. В продължение на месеци той е пътувал из Обединеното кралство, събирайки изхвърлени въжета от пристанища, работилници и рибарски дворове. Купчината е достигнала тегло колкото двуетажен автобус - 10 тона. Общата дължина на въжетата пък е 32 км. Творбата му ще бъде изложена от декември в лондонска галерия и ще очаква своя купувач.
Шригли е истински горд с творението си и обяснява, че определената от него цена от 1 милион паунда е напълно разумна.
"Тази изложба започна с идеята, че старото въже е безполезно и трудно за рециклиране затова просто го захвърлят. Помислих си, ами ако направя изложба от стари въжета? И след това да кажа - да, това е изкуство и да, можете да го купите за един милион паунда. Тази творба я има, защото се интересувам от стойността, която хората придават на изкуството. Вярвам, че един милион паунда е разумна цена, отчасти заради идеята и отчасти защото става въпрос за значително количество въжета", цитира го Bild.
Още: Рама Дуваджи: Най-младата първа дама на Ню Йорк и талантлива художничка (СНИМКИ)
Творбата му обаче накара художественият критик от британския вестник The Sun да възкликне:
"Това е най-абсурдният проект, който съм виждал. Може би е време да се върне към създаването на истинско изкуство, вместо да занимава хората с купчини боклуци."
Дейвид Шригли е известен със своите чудати инсталации, през 2020 г. той получава Орден на Британската империя за заслугите му към визуалните изкуства.
Неподражаемият художник, чиито картини разпознава всеки българин
‘Money for old rope.’— AFP News Agency (@AFP) November 14, 2025
British artist David Shrigley has piled tonnes of discarded rope into a London gallery and put a £1 million price tag on it, in a playful take on the phrase "money for old rope"https://t.co/xLD6UjThr5 pic.twitter.com/wT5fcASVr1
An artist has launched an exhibition where a pile of discarded rope is being offered for sale at £1 million.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 13, 2025
David Shrigley told #BBCBreakfast he wants to prove he can get money for old rope.https://t.co/28rz9UKAfg pic.twitter.com/j6aFxg1X0c