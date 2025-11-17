Студио Actualno:

Купчина боклук или изкуство? Художник продава камара изгнили въжета за 1 млн. паунда

17 ноември 2025, 14:38 часа 466 прочитания 0 коментара
Британският художник Дейвид Шригли продава гигантска купчина стари, изгнили рибарски въжета за 1 милион паунда. В продължение на месеци той е пътувал из Обединеното кралство, събирайки изхвърлени въжета от пристанища, работилници и рибарски дворове. Купчината е достигнала тегло колкото двуетажен автобус - 10 тона. Общата дължина на въжетата пък е 32 км. Творбата му ще бъде изложена от декември в лондонска галерия и ще очаква своя купувач.

Шригли е истински горд с творението си и обяснява, че определената от него цена от 1 милион паунда е напълно разумна.

"Тази изложба започна с идеята, че старото въже е безполезно и трудно за рециклиране затова просто го захвърлят. Помислих си, ами ако направя изложба от стари въжета? И след това да кажа - да, това е изкуство и да, можете да го купите за един милион паунда. Тази творба я има, защото се интересувам от стойността, която хората придават на изкуството. Вярвам, че един милион паунда е разумна цена, отчасти заради идеята и отчасти защото става въпрос за значително количество въжета", цитира го Bild.

Творбата му обаче накара художественият критик от британския вестник The Sun да възкликне:

"Това е най-абсурдният проект, който съм виждал. Може би е време да се върне към създаването на истинско изкуство, вместо да занимава хората с купчини боклуци."

Дейвид Шригли е известен със своите чудати инсталации, през 2020 г. той получава Орден на Британската империя за заслугите му към визуалните изкуства.

Елена Страхилова
