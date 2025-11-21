Автопортрет на Фрида Кало счупи рекорд на търг (СНИМКA)

Автопортрет от 1940 г. на известната мексиканска художничка Фрида Кало бе продаден за 54,7 млн. долара на аукцион за изкуство в Ню Йорк и стана най-скъпо продаденото произведение на жена художник, съобщи Асошиейтед прес.

Картината, на която Кало спи в леглото, озаглавена „El sueno (La cama)“ или „Сънят (Леглото)“, надмина рекорда, държан от „Jimson Weed/White Flower No. 1“ на Джорджия О'Кийф, която бе продадена от Сотби'с за 44,4 млн. долара през 2014 г.

Досега най-високата цена на търг за произведение на Фрида Кало беше 34,9 млн. долара, платени през 2021 г. за „Диего и аз“, изобразяваща художничката и нейния съпруг, стенописецът Диего Ривера. Според информациите нейните картини са продадени на частни лица за още по-високи суми.

Автопортретът е сред малкото произведения на Фрида Кало, които са останали в частни ръце извън Мексико, където нейното творчество е обявено за художествен паметник. Нейните творби в публични и частни колекции в страната не могат да бъдат продавани в чужбина или унищожавани.

Картината е от частна колекция, чийто собственик не е разкрит, и е законно допустима за международна продажба. Някои историци на изкуството разгледаха продажбата от културна гледна точка, докато други изразиха загриженост, че картината, изложена за последен път публично в края на 90-те години, може отново да изчезне от публичното пространство след търга. Вече е постъпила заявка за предстоящи изложби в градове като Ню Йорк, Лондон и Брюксел.

Създадена през 1940 г., картината "El sueno (La cama)" показва художничката, увита с лозови храсти в легло с балдахин, носещо се в бледосиньото небе. Скелет, около който е привързан динамит и стискащ букет цветя, лежи над балдахина. Образът е изпълнен със символика и изглежда като алегория, но художничката наистина е имала скелет от папиемаше върху леглото си, отбелязва Асошиейтед прес.

Фрида Кало живо и безкомпромисно изобразява себе си и събития от живота си, който е бил преобърнат от автобусна катастрофа на 18-годишна възраст. Тя започва да рисува, докато е прикована на легло, претърпява серия от болезнени операции на увредените си гръбнак и таз, а след това носи гипс до смъртта си през 1954 г. на 47-годишна възраст.

През годините, в които Фрида Кало е прикована на легло, тя започва да го възприема като мост между световете, докато изследва своята смъртност.

Източник: БТА

