Странен човешки косъм и надпис: При гаражна разпродажба изскочи отдавна изгубена картина на Ван Гог (СНИМКА)

По време на една гаражна разпродажба в Минесота, САЩ, колекционер на антики купува маслена картина, изобразяваща рибар, за по-малко от 50 долара. Сега някои експерти са на мнение, че това е отдавна изгубената картина на Ван Гог, наречена "Елимар", която би трябвало да е създадена през 1889 г., докато художникът е бил в психиатричния санаториум "Сен Пол" във френското градче Сен Реми дьо Прованс.

Във времето прекарано в санаториума между май 1889 г. и май 1890 г. Ван Гог рисува около 150 платна, сред които шедьоври като "Бадемов цвят" (1890), "Ириси" (1889) и "Звездна нощ" (1889). Едновременно с това през тази една година той създава и много интерпретации на работата на други художници, наричайки ги "преводи". В писмо до брат си Тео, Ван Гог пише, че не просто копира, а по-скоро "превежда на друг език, този на цветовете, впечатленията от светлосенките и бялото и черното".

"Елимар" изобразява рибар с бяла брада, шапка и лула, който кърпи мрежата си на безлюден бряг. Думата "Елимар", за която се предполага, че е името на мъжа, е изписана в долния десен ъгъл. Размерите на картината са 45 на 40 см.

За да оцени картината, базираната в Ню Йорк фирма за изследване на изкуството LMI Group International, която през 2019 г. закупи творбата от анонимен колекционер на антики за неразкрита сума, събра екип от около 20 експерти от различни области - включително химици, куратори и патентни адвокати. Резултатът е подробен доклад от 458 страници, който разкрива някои убедителни подробности.

На платното е попаднал и човешки косъм, чийто генетичен анализ, е разкрил, че той е принадлежал на човек с червена или червено-кестенява коса. А както е известно от 35-те автопортрета на Ван Гог, художникът е имал именно такъв цвят коса. Освен това изследователите са установили, че буквите в надписа "Елимар" на картината съвпадат с тези в картина на Ван Гог от 1885 г.

Ван Гог редовно е пренебрегвал подписването на картините си, но защо именно тази все пак е избрал да нарече "Елимар", се питат експертите. Според един от тях Елимар е името на герой от романа на Ханс Кристиан Андерсен от 1848 г. "Двете баронеси"– един от любимите автори на Ван Гог.

