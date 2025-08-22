Путин не разбира от друго, освен от сила: Призив към Тръмп от любима негова медия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се бави "учтиво", помайва се и реално шикалкави, като не прави никакви отстъпки за мир в Украйна. Единственият начин това да се промени е силен нов натиск върху задъхващата се руска икономика – защото Путин вече показа, че не го интересува колко руски войници ще умрат, за да бъде подчинена Украйна, това според него е необходима жертва. Такъв извод прави в специален материал за войната в Украйна американската медия The New York Post. Тя е с репутация на една от любимите на президента на САЩ Доналд Тръмп – Още: Подходът на Тръмп към гаранциите за сигурност застрашава Украйна.

"Ако мога да спася 7000 души седмично от смърт, мисля, че това е достатъчно добре - искам да се опитам да стигна до рая, ако е възможно", каза Тръмп и точно тези думи The New York Post използва като отправна точка, за да посочи, че на Путин не му пука за човешкия живот. Руският диктатор разбира само езика на парите, а руската икономика в момента е подложена на сериозен натиск поради военните разходи, галопиращата инфлация и международните санкции. Затова изданието отбелязва важността на въвеждането на вторични санкции, които ще бъдат насочени към сивите пазари на Русия – продажбата на руски петрол по втория начин да бъде ударена. "Именно заплахата от подобни санкции от страна на Съединените щати на 8 август убеди Путин да се съгласи на срещата на върха в Аляска. Но оттогава Путин само ни води за носа. Стига. Разбирате, господин президент, че силата говори сама за себе си", пише The New York Post, адресирайки думите към Тръмп.

Медията добавя, че силни вторични санкции ще подействат: "Това бързо ще привлече вниманието на Москва. Това ще принуди Путин да се движи със същата скорост като вас. И това, с Божията помощ, ще спре убийствата". The New York Post не пропуска да каже и как след уж "хубавата" среща на Тръмп с Путин в Аляска, руският външен министър Сергей Лавров (описан като кучето за атаки на Кремъл) постоянно говори в стил и смисъл да принизи дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна – Още: Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Сигналите от близките до Тръмп

Сенаторът-републиканец Линдзи Греъм, който периодично говори за законопроекта си за вторични санкции (американски мита за вноса на стоки и услуги в САЩ от купувачи на руски петрол), продължи с говоренето за Украйна, докато действия от администрацията на Тръмп няма и няма. Греъм каза, че щял да иска Русия да бъде обявена за държава, която спонсорира тероризма.

"По време на руско-украинската война, Русия е отвлякла над 19 000 украински деца. Кражбата на деца от родината им е презрян и варварски акт. Както казвам от началото на тази година, възнамерявам да настоявам за законодателство, което да определи Русия като държава спонсор на тероризма съгласно законодателството на САЩ, ако не върнат децата. Това определение ще направи правенето на бизнес с Путинова Русия радиоактивно за други държави и бизнеси", написа Греъм в публикация в профила си в социалната мрежа "Х". Проблемът е, че Греъм казва това не за пръв път и дори на сайта си още в края на юни обяви, че е представил законопроект за това. По същия начин Греъм процедира и с вторичните санкции – има проект, дори беше изменен така, че Тръмп еднолично да определя какъв да е размерът и кога да има такива санкции и нищо не бива гласувано все още в Сената и Конгреса – Още: НАТО очерта вариантите да влезе в Украйна, Путин пак прокара искания през Reuters (ВИДЕО)

During the course of the Russia-Ukraine war, Russia has kidnapped over 19,000 Ukrainian children. Stealing children from their home country is a despicable and barbaric act. As I have been saying since earlier this year, I intend to push legislation to designate Russia a state… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 20, 2025

Интересно заключение – срещата с индийския външен министър и индийския министър на енергетиката в Русия на Путин и Сергей Лавров явно показва, че Кремъл работи по всякакъв начин да се предпази колкото може повече от бъдещи вторични американски санкции. "Путин и други високопоставени руски служители отделят значително време и енергия за стабилизиране и укрепване на отношенията с Индия, което показва, че Русия разглежда Индия като критичен източник на приходи", подчертава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Същевременно, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс продължава да говори в тон, който дава дипломатически козове на Путин. Пред Fox News Ванс каза следното – че няколко пъти говорил с Путин по телефона, говорел меко за войната, бил много фокусиран и внимателен. Според Ванс, Путин в крайна сметка защитавал интересите на Русия:

🥴 Vance showered Putin with compliments — “he defends Russia’s interests”



The U.S. Vice President shared his impressions of talking with the Russian dictator. He described Putin as a calm and cautious man who respects Trump — since he also defends the interests of his own… pic.twitter.com/1ovQFDMyep — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Друг отявлен фен на Тръмп – бившият конгресмен-републиканец Мат Гец обяви, че имал идея: Предложете на Русия членство в НАТО. Гец трябваше да стане главен прокурор на САЩ, обаче избухна сексскандал с негово участие – Още: Доклад: Има доказателства, че Мат Гец е плащал на 17-годишно момиче за секс

Former Republican congressman and Trump ally Matt Gaetz suggested: “I have an idea. Offer Russia NATO membership.” pic.twitter.com/ncJObl79B1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 21, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Руското военно министерство официално потвърди ключова смяна в командването на руската армия, биеща се в Украйна – тази на генерал Александър Лапин. Официалното съобщение не уточнява и не дава подробности защо е била необходима смяната. За нея се разбра още преди половин месец – Още: Знакова смяна в ръководството на руската армия. Тактиката на руснаците при Покровск - от "А" до "Я"

Лека промяна в посока надолу в интензивността на военните действия в Украйна се отбелязва в официалните украински данни. На 21 август е имало 157 бойни сблъсъка, с 10 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 125 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 2 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5709 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 302 снаряда повече. Руската армия е използвала 5875 FPV дрона, което е с около 64 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-тежкото направление е Покровското – 43 руски пехотни атаки са били спрени там според украинския генщаб. Още 35 са били отблъснати в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление са станали 24 руски пехотни атаки, а в Харковска област, в направлението при Вовчанск – 10. Отново няма руска военна активност в две направления в Запорожка област – към Гуляйполе и Орехов.

This is what Vovchansk looks like today. Only ruins remain of the city, yet the Russian occupiers still dream of capturing them and launching futile assaults almost every day.



Video: artillery reconnaissance battery "ARES" of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade.… pic.twitter.com/o4CX3ApYJX — WarTranslated (@wartranslated) August 21, 2025

(КАРТА) Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва, че руснаците изглежда засега са успели да избегнат значителни неприятности по линията към Добропиля (Добро поле), на северния фланг на Покровск. Машовец посочва, че още една руска бригада – Първа от 51-ва общовойскова руска армия – е стигнала до покрайнините на село Шахово при линията Никаноровка – Шахово. Освен това, Кучеров Яр все още не е изцяло под украински контрол, боевете продължават, добавя украинският експерт в публикация в профилите си във Facebook и Телеграм, като дава съвет на всички експерти да не бързат с окончателни оценки за ситуацията. Украинците си върнаха вече селата Рубежно – Золотой Колодяз – Весело, като успяха да влязат донякъде в тънкия руски клин от 10-12 километра от село Родинско към Добропиля, но поне засега явно няма окончателно разделяне на клина така, че повече руски войници да бъдат обкръжени. Руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“ коментира, че не било ясно и какво е положението при Золотой Колодяз, но и било рано да се говори как руснаците са пробили при село Маяк и контролират изцяло Золотой Колодяз. Ако превземем Никаноровка и Родинско, ще се оформи руски полукръг от север на Мирноград, подчертава „Рибар“. Същевременно украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че в Покровското направление има украински контраатаки и сега инициативата не е подчертано в руски ръце.

(КАРТА) В Новопавловското направление украинците са успели да си върнат село Толстой – едно от многото в граничния район между Донецка и Днепропетровска област, които са застрашени от руската армия. Засега обаче тя гледа повече към южния фланг на Покровск, отколкото към настъпление в Днепропетровска област. "Рибар" не признава загубата на Толстой – украинските атаки там били отблъсквани от руските сили (ВИДЕО, 18+). Интересното е, че "Два майора" се съмнява в официално съобщение на руското военно министерство за Торецкото направление и че там било превзето още едно село – Александро-Шултино. "Кой дава неточна информация на висшето командване", пита известният руски военнопропаганден телеграм канал.

Още: "Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 55 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 46 дрона, попадения от руски дронове има на 4 места съгласно сводката на украинските ВВС, но без уточнение къде точно. Руското военно министерство съобщава за общо 59 свалени дрона над руска територия през тази нощ и сутринта до 8:00 часа, като най-много - 19, са свалени над Брянска област - Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

Междувременно, чак днес, 22 август, в 7:40 сутринта беше загасен пожарът, предизвикан от руския въздушен удар в Закарпатието, където беше поразено предприятие на американски производител на електроника. Новината беше съобщена от украинската спешна служба – Още: Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна