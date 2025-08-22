Да спасим бащата в това семейството. Нужни са средства за трансплантация

Вилислав, Бояна и малката им дъщеричка Анастасия са едно младо семейство, обединено от любовта, борбите и мечтите. Детето има е дълго чакано и изстрадано дете, най-голямото ни щастие и смисъл. Но сега се борят да запазят живота на Вили. През юни 2025 г. той започва да изпитва силни болки и неразположение. След редица прегледи и изследвания се сблъскват с ужасяваща диагноза - Холелитиаза, която води до бързо прогресираща чернодробна недостатъчност. Единственото решение е спешна трансплантация на черен дроб в чужбина.

Донор

Съпругата му Боряна ще бъде донор ва Нили. Ще даде част от себе си, за да може семейството да остане цяло. Това не е жертва за нея, а надежда – шанс да останат заедно и да отгледан своето дете в любов.

Сумата за лечението, трансплантацията, изследванията за Вили и донора и последващото възстановяване в чужбина надхвърля 60 000 евро – сума, непосилна за семейството, но постижима, ако получат помощ.

"Молим ви от сърце – помогнете ни да спасим Вили. Всяко дарение, всяко споделяне, всяка добра мисъл ни доближава до деня, в който Анастасия ще тича отново към своя тати. Преживяхме много, но винаги сме били един до друг. Сега вярваме, че с вашата помощ ще преминем и през това и ще можем отново да бъдем заедно здрави.", призовава съпругата на Вили.

Помощ

Ето как можете да помогнете:

През платформата :

https://pavelandreev.org/bg/campaign/zaedno-za-vilislav

Дарителска сметка:

Банка ОББ

IBAN: BG77UBBS80021470786010

Титуляр: Бояна Кънева

Основание: Спешна операция

Revolut: revolut.me/vilisl2935

revolut.me/boyanaaas

Телефонен номер 0876331801

