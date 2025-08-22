ABYSMATIC се присъединяват към Smash Into Pieces на 27 септември

Организаторите на Smash Into Pieces в България на 27 септември в клуб City Stage в София - Fest Team, обявиха коя ще е подгряващата банда преди хедлайнерите. ABYSMATIC е индъстриъл и електропънк група от София, формирана през 2013-а година. Звукът на бандата комбинира метъл, дръм енд бейс и хип-хоп, докато открито езотеричните текстове и мистичният визуалнен облик създават собствен свят, в който публиката може да се потопи.

С постоянен поток от висококачествени продукции и парчета в радио ротация, както и със своята авангардна стилистика, ABYSMATIC са се утвърдили като едни от водещите алтернативни артисти на локалната сцена. Групата е свирила с имена като CARPENTER BRUT, COMBICHRIST, LEEROY THORNHILL (ex THE PRODIGY), FOREIGN BEGGARS, ALIX PEREZ, ENEI и много други, и е позната с експлозивното си лайв шоу.

Билети за концерта все още може да закупите на Ticketstation.bg.

За турнето на Smash Into Pieces

След близо две десетилетия на международна сцена, шведската рок сензация SMASH INTO PIECES идва за първи път в България. На 27 септември клуб City Stage в София ще се превърне в арена за тяхното ArmaHeaven Prophecy – най-мащабното и зрелищно шоу в кариерата на групата. Концертът е част от турнето по повод осмия им студиен албум "Ghost Code" – зарибяващо преживяване, в което изкуственият интелект чертае нова реалност, поставяйки под въпрос бъдещето на човечеството.

