Още един мирен план на Тръмп не проработи

Американският президент Доналд Тръмп не оставя място за съмнение кой според него заслужава следващата Нобелова награда за мир – разбира се, че той, кой друг, пише "Зюддойче Цайтунг". Вестникът допълва, че Тръмп иска да се представи като миротворец не само в случая с нападнатата от Русия Украйна, но и в Конго, като през юни нарече споразумението между Демократична република Конго (ДРК) и Руанда, за което посредничеха САЩ, "чудесен договор". Според Тръмп този план е подходящ за установяване на мир в ДР Конго – и в същото време за осигуряване на ценни природни ресурси за САЩ.

Вашингтон иска посредничеството на САЩ в този иначе силно пренебрегван от международната общност конфликт да бъде разгледано като исторически поврат към прекратяване на боевете в богатия на суровини регион, който от три десетилетия е разтърсван от насилие. Серията от войни в ДР Конго беше предизвикана от геноцида в Руанда през 1994 г., когато екстремисти от племето хуту убиха около 800 000 души само за 100 дни, предимно представители на племето тутси, но и умерени хуту.

Няма яснота за това как ще продължи конфликтът между противниците

Тръмп не говори за най-новия неуспех в преговорите за ДР Конго, въпреки че е вероятно новините от тази седмица да влошат значително перспективите за мир в страната: М23, най-мощната бунтовническа група в региона, прекъсна преговорите в Катар, които трябваше да доведат до споразумение между бунтовническата милиция и конгоанското правителство. Вместо това има застой без перспектива за това как да се продължи.

Бунтовниците и конгоанската армия се обвиняват взаимно, че нарушават примирието. Преговорите в Катар трябваше да приключат до 18 август с подписване на мирен договор между двете страни. Това обаче не се случи, което не е обнадеждаващ сигнал след цялата еуфория, която беше разпространена прибързано във Вашингтон.

Без резултат в Катар целият мирен план на САЩ, измислен от Тръмп и неговите съветници за Африка, зацикля. Той трябваше да проправи пътя на американските инвеститори в региона, за да инвестират в добив, търговия и преработка на суровини; Освен това се предвиждаше установените контрабандни сделки да бъдат заменени с работата на легални търговски вериги.

Всички искат мините със суровини

Въпреки договореното примирие продължават да се извършват масови убийства на цивилни. Всички милиции в страната извършват жестокости. И всички искат мините със суровини.

Доклад на Амнести Интернешънъл (АИ) разследва жестокостите, извършвани от М23, но и от техните противници, съюза от милиции "Уазалендо"(Wazalendo). Това са сили, които сътрудничат на конгоанската армия. Aмнести съобщава за разстрели, изнасилвания и отвличания на беззащитни хора. Нападенията "имат за цел да накажат, сплашат и унижат цивилни", пише Тигере Чагута, регионален директор на AИ.

Всъщност държавните глави на Руанда и ДР Конго трябваше да пътуват скоро до Вашингтон, за да сключат мир в Конго на най-високо равнище. Това трябваше да доведе до снимки, на които Тръмп успешно е убедил враждуващите противници Пол Кагаме от Кигали и Феликс Чисекеди от Киншаса да сключат мирен договор, коментира "Зюддойче Цайтунг". Но засега изглежда, че американците са сключили тази сделка без милицията М23, която сега забавя процеса или за да извлече предимства, или за да получи евентуални гаранции за себе си,.

Каква роля ще играе М23 в бъдеще остава неясно, бунтовниците контролират доходни мини, например в региона Рубая, печелят от търговията със суровини, предимно с минералната смес колтан, която се използва за мобилни телефони и други електронни продукти. ДР Конго е едно от най-важните находища на тези съкровища.

"Сложих край на 6 войни". Дали?

"Сложих край на шест войни “, каза Тръмп през юли. "Средно по една на месец" – твърдение, което, ако е вярно, наистина би заслужавало Нобелова награда за мир.

В края на юни беше постигнато сравнително съществено споразумение за прекратяване на боевете между Руанда и Демократична република Конго с посредничеството на САЩ. Споразумението изискваше Руанда да изтегли войските си от ДРК в рамките на 90 дни.

"Току-що сложихме край на война, която продължаваше 30 години и доведе до смъртта на 6 милиона души“, заяви Тръмп, въпреки че това число включва милионите убити в граждански войни в двете държави, отбелязва "Политико". "Никой друг президент не би могъл да го направи", подчерта Тръмп.

Но макар тази сделка наистина да е реална стъпка към прекратяване на конфликта, важно е да се помни, че ключът се крие в нейното прилагане. И на този фронт новините са много по-смесени, тъй като боевете между М23 и армията на ДРК продължават с неотслабваща сила - отчасти защото М23 не подписаха сделката….

Организацията "Хюман Райтс Уоч" в сряда документира нападения на М23 в няколко села близо до националния парк Вирунга, които са били извършени през юли, предаде Ройтерс. Милицията "е екзекутирала повече от 140 цивилни", пише ХРУ, "предимно от етническата група хуту, в 14 села и малки селски общини".

Засега мирът все още не е настъпил в ДР Конго…

