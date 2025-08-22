Протести срещу домашния арест на полицейския син, който помете с АТВ шестима души (ВИДЕО, СНИМКИ)

Десетки хора, близки и роднини се събраха пред Съдебната палата в Бургас срещу скандалното решение на съда в Несебър, да пусне под домашен арест полицейския син, който помете с АТВ шестима души в Слънчев бряг. Хората настояват съдът да определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия Никола Бургазлиев. Към момента обвинението е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите.

На протеста в и бащата на загиналата на пътя Сияна. "Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, казаНиколай Попов.

"Правосъдие в кома"

"Нито едно дете повече", "Правосъдие в кома" и "Справедливост за децата ни" са част от посланията, изписани на плакати от протестиращите.

Протести в същия момент има и в София и Пловдив. 35-годишната Христина и 4-годишнаото й дете, които са най-тежко постардали, са от Пловдив.

"Искаме справедлив процес. В България най-накрая трябва да се покаже, че всеки трябва да си носи последствията след такова деяние. Не можех да повярвам, че пуснаха младежа. Но след това разбрах, че родителите му са полицаи и всичко си дойде на мястото. Надяваме се, че тези връзки няма да спомогнат процесът да мине леко. Има голяма вероятност случаят да бъде потулен", притеснява се братовчед на тежко пострадалата Христина.

Вчера стана ясно, че майката е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът на младата жена са отказали, съобщи семейството ѝ във Facebook. Състоянието на малкия Мартин, за чийто живот лекарите в Университетската болница в Бургас се борят вече седмица, остава критично.

"Състоянието е много критично. Христина е в мозъчна смърт, очакваме най-лошото. При Мартин също няма подобрение. Искам най-строгото наказание – за мен той е просто терорист", каза братовчедка на пострадалата.

Протестиращите настояват и за промяна на правната квалификация на случая.

"Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни член на семейството.

"Има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента в Слънчев бряг, полицай е тествал АТВ-то - натиснал е спирачката и е обърнал волана. Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение и относно начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Искаме да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия", каза по-рано тази сутрин адвокатът на семейството Георги Радков в ефира на Нова телевизия.

Решението на съда за мярката на Никола Бургазлиев се очаква по-късно днес.

Случаят вече беше поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.