Никола Цолов: Състезанието на „Монца“ е последното ми във Формула 3 (ВИДЕО)

Българският пилот Никола Цолов призна, че предстоящото състезание на пистата "Монца" в Италия ще бъде последното му във Формула 3. Той сподели това в клипче в една от социалните мрежи, което бе качено от известния фризьор Костадин Колев. Както е известно, в момента родният състезател е част от отбора на „Кампос Рейсинг“, който е дъщерен на Ред Бул. Цолов се представя отлично през този сезон като заема трето място във временното класиране със 106 точки. Лидер е Камара със 158, а втората позиция е за Боя, който има 108.

Състезанието на "Монца" ще се проведе между 5 и 7 септември

До края на сезона във Формула 3 остава само един кръг. Той ще се състои в уикенда 5-7 септември като ще се проведе на легендарната писта „Монца“. Никола Цолов сподели, че именно това ще бъде последното му състезание в надпреварата. Българският лъв, както всички наричат родния пилот, обаче не уточни дали ще напусне Формула 3 или говори просто за края на сезона.

Цолов най-вероятно ще продължи кариерата си във Формула 2

Българският пилотът не разкри бъдещето си, но е възможно да продължи кариерата си във Формула 2 с оглед на страхотния сезон, който прави. През тази кампания Никола Цолов записа редица постижения във Формула 3. Той дори се превърна в лидера по победи в историята на надпреварата, а по този начин привлече погледите към себе си като се очаква сега да направи следващата крачка в своето развитие.

