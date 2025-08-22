Арестуваха бившият президент на Шри Ланка, ето какво е обвинението

Бившият президент на Шри Ланка Ранил Викремесингхе беше арестуван днес по подозрение в присвояване на публични средства, съобщи полицейски служител пред Франс прес. 76-годишният Викремесингхе беше задържан, след като беше разпитан във връзка с пътуване до Лондон през септември 2023 г., за да присъства на дипломирането на съпругата си в британски университет, докато е бил държавен глава.

Адвокат, който беше премиер на страната за рекордните шест пъти, Викремесингхе беше избран за президент през 2022 г., по време на изтощителна финансова криза на острова.

Той е и лидер на партията Обединен народен фронт (ОНФ) и оглави масовите протести, причинени от икономическия срив в страната по време на предшественика му Готабая Раджапакса, който бе принуден да подаде оставка и да напусне страната.

Роден в семейство на популярни политици и бизнесмени, на 29-годишна възраст Викремесингхе става най-младият министър в историята на страната, след като е назначен на този пост през 1978 г. от чичо си – президента Джуниус Джаявардене. През 1994 г., след убийствата на няколко негови колеги, той оглави ОНФ.