Звезда на ЦСКА 1948 се закани на ЦСКА: Добър съперни, но излизаме за победа

22 август 2025, 12:14 часа 334 прочитания 0 коментара
Една от големите звезди на ЦСКА 1948 се закани на ЦСКА преди двубоя между двата тима от 6-ия кръг на Първа лига. Става въпрос за крилото на отбора от Бистрица Георги Русев. Фланговият футболист бе категоричен, че той и съотборниците му излизат за задължителна победа в дербито между двата „червени“ отбора. Двубоят е насрочен за тази неделя, 24 август от 20:15 часа като ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“.

Георги Русев допълни, че в ЦСКА 1948 имат какво да подобряват в представянето си, ако искат да гонят нещо през този сезон. Той разкри, че в момента колективът е на много добро ниво, но все още има какво да се подобри.

"Зарядът е различен и чакам мача с нетърпение" 

„За победата мисля, че е заслужена въпреки, че не беше по най-красивия начин и по начина, по който желахме. Със сигурност трябва да се подобряваме и игрово, и като цяло във всеки един аспект, ако искаме да вървим напред и да гоним нещо този сезон. Мисля, че добре се справят момчетата, колективът е на добро ниво и се надявам занапред да го подобряваме“.

„Трябва да подобряваме всичко, постоянно трябва да се подобряваме и да се развиваме. Това е пътят и следващият мач не е изключение. Един добър съперник, знаете, дерби, но ние ще се подготвим индивидуално за тях и излизаме за победа. Всеки един двубой е специален за мен, когато имам шанса и късмета да излизам на терена, и имам и здравето, защото това е най-важното. Така че тези двубои, не, че не са по-различни, но сигурно знаете, че зарядът е по-различен и ги очаквам с нетърпение“, заяви Георги Русев.

Бойко Димитров
