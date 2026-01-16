Светът на Моне и Кандински оживява в имерсивната програма на MINA София

Имерсивният музей MINA София представя специална програма през януари, включваща две нови имерсивни прожекции, създадени от екипа на MINA Studios – Monet: The Immersive Show и Kandinsky: The Immersive Show. Всяка прожекция предлага уникално пътешествие в света на двама от най-влиятелните художници на модерното изкуство, съчетавайки мащабни 360° прожекции, музика и иновативни визуални ефекти. Един билет осигурява достъп до двете изложби, предоставяйки на посетителите впечатляващо преживяване, което съчетава изкуство, звук и технологии

Monet: The Immersive Show

Това шоу предлага уникалната възможност да се потопите в света на прочутия френски художник Клод Моне. Над 160 произведения на иконичния импресионист оживяват в имерсивна среда, създавайки силно сетивно преживяване. Гигантски прожекции разгръщат картините на Моне по всички стени на пространството, разкривайки детайлите на неговия почерк и играта с цветовете и светлината. По време на изживяването плавните визуални преходи трансформират картините в триизмерни пейзажи, вдъхновени от реалните места, оказали влияние върху художника, и предоставят нов и дълбок поглед върху начина, по който Моне е възприемал света.

Шоуто проследява художествената еволюция и личния живот на Моне, включително ранните му творби, влиянието на японското изкуство, работата му на открито, сериите му, периодите на война, катарактите, ултравиолетовия спектър, лодката-студио, градината в „The Garden at Giverny“, личния му живот с „Camille Monet (née Doncieux)“ и емблематичната серия „Nymphéas (Water Lilies)“, както и ключовата картина „Impression, Sunrise“.

Клод Моне е един от основателите на импресионизма, известен с революционния си подход към светлината, цветовете и природните пейзажи. Неговото изкуство се фокусира върху визуалните впечатления и субективността, като влияе върху поколения художници.

Внимателно подбраните прожекции и специалният саундтрак създават имерсивна атмосфера, която кани посетителите да преживеят творческия свят на Моне по емоционален и вълнуващ начин.

Kandinsky: The Immersive Show

Това имерсивно преживяване кани посетителите на сетивно пътешествие из абстрактния свят на Василий Кандински. Творбите му оживяват чрез динамични 360° прожекции и плавни преходи, превръщайки пространството в живо платно, където форми и цветове пулсират в ритъма на музиката.

Посетителите проследяват творческата еволюция на Кандински – от ранните му творби, повлияни от руския фолклор, до зрелия период, който определя неговия абстрактен и духовен художествен език. Пространството се превръща в живо платно: формите пулсират в ритъма на саундтрака, разпадат се и се събират отново, отразявайки самия творчески процес на художника. Сред най-известните произведения, включени в шоуто, са „Couple on Horseback“, „Murnau – View with Church“ и сериите „Impressions“, „Improvisations“ и „Compositions“.

Василий Кандински разширява границите на изкуството, като превръща цветовете и формите в емоционално и духовно преживяване. Той е един от малкото модерни художници, които създават цялостна теория на изкуството, а влиянието му се усеща в абстрактния експресионизъм и съвременните мултимедийни инсталации.

Един билет – две изложби

С един билет посетителите получават достъп до двете имерсивни прожекции, преживявайки изкуство, звук и технологии без нужда от избор.

Часове на прожекциите:

Сряда – Петък: 12:45 – 13:30 | 15:00 – 15:45 | 18:00 – 18:45 | 19:30 – 20:15 | 20:15 – 21:00

Събота – Неделя: 11:30 – 12:15 | 13:45 – 14:30 | 16:00 – 16:45 | 19:00 – 19:45 | 20:30 – 21:15

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно.

Повече информация на: minamuseum.com