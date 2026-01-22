В протест срещу AI - студент изяде творбата на художник (СНИМКИ)

Лайфстайл:

Студент изяде творба на художник, а причината за протеста е фактът, че творбата е създаде с използването на изкуствен интелект. Инцидентът се случил във Феърбанкс, в Университета на Аляска. Студентът по изкуство Ник Дуайър създава проекта „Търсене на сянка: ChatGPT Психоза“, за който генерирал 160 изображения, подобни на полароид, и ги отпечатал. Според описанието на художника, творбата е на проблемите с психичното здраве, причинени от изкуствения интелект, което я прави да изглежда критична.

Протестът

Друг студент в университета, Греъм Грейнджър, който се обучава в програмата по филмови и сценични изкуства, обаче решил да протестира срещу изкуствения интелект в изкуството и изял произведения от университетската галерия.

Според полицейското разследване Грейнджър е повредил най-малко 57 картини. Сега той е обвинен в злонамерено увреждане и ще му бъде наложен глоба от около 250 долара.

