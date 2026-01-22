В протест срещу AI - студент изяде творбата на художник (СНИМКИ)

Студент изяде творба на художник, а причината за протеста е фактът, че творбата е създаде с използването на изкуствен интелект. Инцидентът се случил във Феърбанкс, в Университета на Аляска. Студентът по изкуство Ник Дуайър създава проекта „Търсене на сянка: ChatGPT Психоза“, за който генерирал 160 изображения, подобни на полароид, и ги отпечатал. Според описанието на художника, творбата е на проблемите с психичното здраве, причинени от изкуствения интелект, което я прави да изглежда критична.

Протестът

Друг студент в университета, Греъм Грейнджър, който се обучава в програмата по филмови и сценични изкуства, обаче решил да протестира срещу изкуствения интелект в изкуството и изял произведения от университетската галерия.

An art student protests fellow students Al generated artwork by eating it. The University of Alaska Fairbanks student, Graham Granger, chewed up to at least 57 of the 160 Al-generated images by fellow fine arts student Nick Dwyer. pic.twitter.com/GylbYbJ1gA — Melt (@Finemelt) January 22, 2026

Според полицейското разследване Грейнджър е повредил най-малко 57 картини. Сега той е обвинен в злонамерено увреждане и ще му бъде наложен глоба от около 250 долара.

