Обявиха частично бедствено положение в Асеновград

Частично бедствено положение обяви кметът на Асеновград д-р Христо Грудев. Причината е повредата на магистрален водопровод на ул. "Матей Преображенски" и настъпилите 5 аварии в неголям участък от именно тази тръба, поради което се наложи многократно спиране на водата в продължение на няколко дни. Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града, съобщиха от общината.

ОЩЕ: Трети ден без вода: Асеновград на протест

„Това частично бедствено положение ни дава възможност в съкратени срокове да бъдат предприети действия за преместване трасето на магистралния водопровод в имот, който е общинска собственост. Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с ВиК – Пловдив. Водното дружество ще осигури близо 400 м. водопроводни тръби, които са с диаметър Ф300 и издържащи на налягане 16 атмосфери. Община Асеновград ще поеме финансирането за извършването на изкопните действия, оформяне на т. нар. „легло“, свързване на тръбите и прехвърлянето на новото водоснабдяване през новия водопровод. Целта ни е да се избегнат следващи проблеми. Няма обяснение, от страна на ВиК, защо точно в този участък се случват толкова чести аварии“, кобясни кметът.

Той припомни, че общината сигнализира прокуратурата, на база документите, да се установи кой е допуснал изграждането на сграда над магистрален водопровод.