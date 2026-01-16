Лайфстайл:

Обявиха частично бедствено положение в Асеновград

16 януари 2026, 14:35 часа 667 прочитания 0 коментара
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград

Частично бедствено положение обяви кметът на Асеновград д-р Христо Грудев. Причината е повредата на магистрален водопровод на ул. "Матей Преображенски" и настъпилите 5 аварии в неголям участък от именно тази тръба, поради което се наложи многократно спиране на водата в продължение на няколко дни. Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града, съобщиха от общината.

ОЩЕ: Трети ден без вода: Асеновград на протест

„Това частично бедствено положение ни дава възможност в съкратени срокове да бъдат предприети действия за преместване трасето на магистралния водопровод в имот, който е общинска собственост. Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с ВиК – Пловдив. Водното дружество ще осигури близо 400 м. водопроводни тръби, които са с диаметър Ф300 и издържащи на налягане 16 атмосфери. Община Асеновград ще поеме финансирането за извършването на изкопните действия, оформяне на т. нар. „легло“, свързване на тръбите и прехвърлянето на новото водоснабдяване през новия водопровод. Целта ни е да се избегнат следващи проблеми. Няма обяснение, от страна на ВиК, защо точно в този участък се случват толкова чести аварии“, кобясни кметът.

Той припомни, че общината сигнализира прокуратурата, на база документите, да се установи кой е допуснал изграждането на сграда над магистрален водопровод.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Асеновград водна криза частично бедствено положение
Още от Асеновград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес