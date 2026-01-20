Стартира традиционният конкурс за есе и рисунка в Асеновград

Стартира XI-ти НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА ЦАР ИВАН АСЕН II”.

НЧ "Родолюбие” - Асеновград обявява ХI-ти Национален ученически конкурс за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”. В творческата надпревара могат да участват ученици от 11 г. до 18 г., от цяла България (и дори извън границите на страната). Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи: 11 г. - 14 г. и 15 г. - 18 г.

Освен това, могат да се изпращат и рисунки на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ". Художествените творби ще бъдат оценявани в следните възрастови групи: Първа - І клас - ІV клас; Втора - V клас - VІІ клас; Трета - VІІІ клас - ХІІ клас. Всеки участник има право да представи 1 (едно) произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса, който ще бъде явен. Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на e-mail. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, телефон за връзка. Творбите, които ще се изпращат по пощата, трябва да бъдат в 3 еднакви екземпляра.

Адрес:

гр. Асеновград

п.к.: 4230

обл. Пловдив

НЧ „Родолюбие”

пл. „Акад. Николай Хайтов” №4

За конкурса

е-mail: daficom@abv.bg, rossi_666@abv.bg

Произведенията по e-mail трябва да бъдат изпратени, като прикачени файлове с обозначение „За конкурса”. Срокът за приемане на творбите е до 05.03.26 г. (четвъртък), включително. Рисунките да се изпращат само по пощата или лично на горепосочения адрес. За всяка възрастова група се присъждат: I награда, II награда и III награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително. За повече информация: тел.: 0331 6 25 86; 0878 908 710; 0899 52 99 00.