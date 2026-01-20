Ученически конкурс в Асеновград на тема „Апостолът през моите очи"

Община Асеновград, НЧ "Родолюбие" и ЦПЛР „Васил Левски” обявяват ученически конкурс за рисунка и/или есе/стихотворение по повод 153 години от гибелта на Дякона. Темата на конкурса е „Апостолът през моите очи". В литературния конкурс могат да участват ученици от 11 г. до 18 г., разделени в 2 възрастови групи: Първа - V клас - VІІ клас (11 г. - 14 г.); Втора - VІІІ клас - ХІІ клас (15 г. - 18 г.). Рисунките ще бъдат оценявани в следните възрастови групи: Първа - І клас - ІV клас; Втора - V клас - VІІ клас; Трета - VІІІ клас - ХІІ клас. Всеки участник има право да представи по 1 (едно) произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса, който е явен.

Есетата (стихотворенията) могат да бъдат изпратени по пощата или на e-mail. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, телефон за връзка. Творбите, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра. Да се изпращат на адрес

гр. Асеновград

п.к.: 4230

обл. Пловдив

НЧ „Родолюбие”

пл. „Акад. Николай Хайтов” №4

За конкурса.

Рисунките да бъдат изпращани по пощата или лично на адрес:

гр. Асеновград

п.к.: 4230

обл. Пловдивска

ЦПЛР „Васил Левски”

ул. „Захари Стоянов” №1

За конкурса.

Литературните произведения за конкурса могат да се изпращат и на e-mail: daficom@abv.bg, rossi_666@abv.bg (като прикачени файлове с обозначение „За конкурса”). Срокът за изпращане на творбите е до 16.02.26 г. (понеделник), включително. За всяка възрастова група се присъждат: I награда, II награда и III награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.

За повече информация: тел.: 0878 908 710; 0899 52 99 00; 0879 45 20 57.