455 задържани в Турция за наркотици

Турската полиция е задържала общо 455 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена миналата седмица в 16 от общо 81 окръзи на страната, сред които Истанбул, Анталия, Адана и Коня, предаде Анадолската полиция, цитирана от БТА.

По информация на полицията в акцията са участвали повече от 2 700 полицейски служители, един хеликоптер, пет дрона и 35 полицейски кучета.

Окръжната прокуратура на Анталия е назначила 11 прокурори, които да се заемат със случаите на задържаните лица, информира още медията.

