Крим е украински: Приложението на братовчед на Путин го каза

16 март 2026, 6:15 часа
Руското мобилно чат приложение MAX, което е разработка основно на "руския Facebook" ВКонтакте, посочва Крим като украинска земя. Това беше установено от редица потребители на социалните мрежи и надлежно документирано по може би най-популярния начин - чрез моментна снимка (принтскрийн) на съответната информация.

В MAX участие има Михаил Шеломов, вторият братовчед на руския диктатор Владимир Путин. Отделно приложението открито си казва, че събира данни и записва всичко, което правят неговите потребители - явно за да го предоставя на ФСБ - ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

Натискът в Русия към потребителите да ползват MAX, а не Телеграм, вече е много сериозен. Студенти от Института по математика и информатика към Московския държавен педагогически университет съобщиха, че са били заплашвани да не получат дипломите си, ако не се присъединят към MAX. Информацията за това е на "Осторожно новости". Публикувана е и заповед от декана, изискваща деканите на институтите в университета да проведат лични разговори със студентите относно използването на MAX.

За капак - известният Z-блогър "Тринадесетият" (Егор Гузенко) се оплаква, че руски войници му разказвали, че командирите им заповядват да не ползват Телеграм и да го трият от телефоните си. Ако войниците не го изпълнят, си гарантират изпращане в щурмови отряд за боеве на първа линия т.е. почти сигурна смърт. Гузенко е категоричен - в MAX няма никакво криптиране, всичко е на показ. И напомняне, че в Русия личните данни изтичат редовно към "тъмния Интернет":

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Крим Кримски полуостров Max telegram Телеграм война Украйна
