"Полексит": Туск видя реална заплаха за излизане на Полша от ЕС

Полският премиер Доналд Туск предупреди, че "Полексит" или напускане на Европейския съюз от Полша, вече е "реална заплаха" пред полската държава. Туск обвини националистическите сили, включително съюзниците на полския президент Карол Навроцки и партията "Право и справедливост" (ПиС), че тласкат страната към излизане от ЕС. Туск нарече подобен сценарий катастрофа“ и обеща да "направи всичко", за да го спре. Още: Туск към Европа: Един за всички, всички за един. Иначе с нас е свършено

"Катастрофа" за Полша

Poland's Prime Minister Donald Tusk warned that a “Polexit” — Poland leaving the EU — is now a “real threat.”



Tusk accused nationalist forces, including allies of Karol Nawrocki and the Law and Justice (PiS) party, of pushing the country toward EU exit.



Туск също така заяви, че силите, които се стремят да „разбият ЕС“, включват Русия, движението MAGA в САЩ и европейските крайнодесни лидери, водени от Виктор Орбан.

Предупреждението идва, след като Навроцки наложи вето върху законодателство, което би позволило на Полша да получи достъп до 43,7 милиарда евро нисколихвени заеми за отбрана от ЕС (програмата SAFE). Правителството на Туск не разполага с необходимото парламентарно мнозинство, за да отмени ветото, което задълбочава несигурността относно това как Полша ще финансира планираните военни разходи, които се очаква да достигнат близо 5% от брутния вътрешен продукт тази година. Полските националисти и десни искат финансирането да е със собствени средства, за да нямало зависимости и да не се купуват предимно френски военни продукти - ОЩЕ: Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроекта за отбранителния заем на ЕС

Туск предупреди, че ветото на Навроцки може да отслаби позицията на Полша в ЕС.

Актуални проучвания показват, че подкрепата за излизането на Полша от ЕС остава слаба в страната, но вече не е маргинална. Проучванията показват, че един на всеки десет до един на всеки четирима поляци би подкрепил стартирането на процес на излизане.

