Швеция не се церемони и прати в ареста втори капитан на втори кораб от руския сенчест флот

Капитанът на танкера Sea Owl 1, който беше спрян и задържан от шведската брегова охрана край Трелеборг, е арестуван, съобщава пресслужбата на шведската прокуратура, цитирана от Sweden Herald. Решението е на Окръжния съд в Истад.

Мъжът е заподозрян в използване на фалшиви документи, което се счита от шведската прокурата за случай с тежки последици.

Sea Owl 1 също е спрян от Шведската транспортна агенция и няма право да плава засега.

Бреговата охрана се качи на борда на кораба в края на миналата седмица по подозрение, че плава под фалшив флаг в шведски териториални води. Капитанът беше арестуван на следващия ден и е заподозрян в няколко престъпления, включително управление на негоден за плаване плавателен съд.

Корабът е в списъка със санкции на ЕС. През последните години танкерът, който плава под флага на Коморските острови (архипелаг близо до Мадагаскар), е превозвал петролни продукти между Русия и Бразилия.

Припомняме, че руският капитан на кораба за насипни товари "Кафа", на който беше задържан край Трелеборг на 6 март, вече е арестуван. Той е заподозрян и в използване на фалшив документ.

