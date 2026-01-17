Адам Кадиров, който обеща да плени Зеленски, не можа да се справи със собствения си автомобил

Адам Кадиров, синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров, сам е шофирал колата, която предизвика пътнотранспортно произшествие в Грозни. На 16 януари наследникът на Кадиров е бил зад волана на първата в кортежа кола, която се е движила с висока скорост, поднесла е на пътя и той е изгубил контрол, след което автомобилът вероятно се е ударил в бариера или друго препятствие. Това разказват източници пред "Кавказ. Реалии".

Според източниците Адам е в съзнание и е транспортиран със самолет Ан-148-100ЕМ, известен като "летящата болница" в Москва, но състоянието му не предизвиква тревога.

Припомняме, че около седмица преди инцидента Адам Кадиров се зарече, че е готов "лично да предаде" украинския президент Володимир Зеленски в Грозни "за да бъде съден", ако му бъде наредено.

Междувременно самият Рамзан Кадиров побърза да публикува в телеграм канала си видео с последната награда, присъдена на сина му, в опит да опровергае съобщенията за инцидента и хоспитализацията на Адам.

От видеото става ясно, че Кадиров-младши получава награда този път "за заслуги за повишаването на сигурността на атомните електроцентрали". По-конкретно той е получил наградата по нареждане на "Росатом" за приноса си към сигурността на Запорожката АЕЦ - по какъв начин е допринесъл по-добре да не питаме.

Според метаданните на видеото обаче, самият видеозапис е направен ден преди катастрофата - на 15 януари.