Аятолах Хаменей: Иран няма да отстъпи пред натиска да се откаже от ядрената си програма

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Ислямската република няма да отстъпи пред натиск да се откаже от обогатяването на уран, предаде АФП. В телевизионно обръщение Хаменей определи всякакви преговори със САЩ като „задънена улица“, които не носят никаква полза за страната му. Изявлението му дойде, докато европейски сили, настояващи за повторно налагане на строги санкции срещу Иран заради ядрената му програма, се срещнаха с иранския външен министър, без да се забелязват признаци на компромис.

„Американската страна е непреклонна, че Иран не трябва да има обогатяване“, каза Хаменей. „Ние не се предадохме и няма да се предадем. Не се поддадохме и няма да се поддадем на натиск по този или който и да е друг въпрос“, добави той. Върховният лидер заяви още, че преговорите със САЩ биха донесли само вреда на Иран. „Преговорите с Америка не само не носят никаква полза, но и причиняват сериозни щети при настоящите условия, някои от които дори могат да бъдат определени като непоправими“, посочи той.

"Не може да се преговаря с такава страна"

„Нека не забравяме опита от последните 10 години, а другата страна – която е предмет на нашата дискусия сега – са Съединените щати“, продължи Хаменей, визирайки историческото ядрено споразумение от 2015 г., от което Вашингтон се оттегли три години по-късно. „Тази друга страна постоянно нарушава обещания, лъже за всичко, мами и отправя военни заплахи при всяка възможност. Не може да се преговаря с такава страна. Според мен преговорите със САЩ по ядреното досие, а вероятно и по други въпроси, са напълно безперспективни“, подчерта върховният лидер.

Европейските държави и Съединените щати подозират, че иранското правителство се стреми да придобие ядрено оръжие. Техеран категорично отрича това, настоявайки, че има право на гражданска ядрена енергия. През юни Израел проведе мащабна военна кампания срещу ирански ядрени обекти, като президентът Доналд Тръмп се присъедини, нареждайки на американски военни самолети да бомбардират ключови цели. Администрацията на Тръмп, която отдавна настояваше за възстановяване на санкциите, изрази готовност за преговори с Иран, макар Техеран да се съмнява в искреността на Вашингтон.

