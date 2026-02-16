Лайфстайл:

Откриха "подозрителен плик" в офиса на Бенямин Нетаняху

Откриха "подозрителен плик" в офиса на Бенямин Нетаняху

Служители в канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху са намерили "подозрителен плик", съобщиха израелски медии, цитирани от ДПА. Няма заплаха за обществената сигурност. В плика е имало флакони с неизвестно съдържание, съобщава друг израелски всекидневник. Пликът е изпратен за изследване в лаборатория.

ОЩЕ: "Няма нищо окончателно": Тръмп след "добър" тричасов разговор с Нетаняху

Това не е първият път, когато подозрителна пратка се появява в канцеларията на израелския премиер, припомня БТА. Последният такъв случай беше през ноември, когато силите за сигурност изследваха съдържанието на плик, който в крайна сметка се оказа безвреден.

Виолета Иванова
