Откриха "подозрителен плик" в офиса на Бенямин Нетаняху

Служители в канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху са намерили "подозрителен плик", съобщиха израелски медии, цитирани от ДПА. Няма заплаха за обществената сигурност. В плика е имало флакони с неизвестно съдържание, съобщава друг израелски всекидневник. Пликът е изпратен за изследване в лаборатория.

Това не е първият път, когато подозрителна пратка се появява в канцеларията на израелския премиер, припомня БТА. Последният такъв случай беше през ноември, когато силите за сигурност изследваха съдържанието на плик, който в крайна сметка се оказа безвреден.