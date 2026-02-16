Любопитно:

Ким Чен Ун откри специален квартал в Пхенян за семействата на убити в Украйна войници (СНИМКИ)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун откри на специална церемония нов жилищен комплекс в Пхенян, предназначен за семействата на войници, които са загинали във военни действия в чужбина, съобщи Корейската централна телеграфна агенция. В речта си Ким заяви, че новият комплекс символизира "духа и саможертвата" на загиналите войници, и добави, че новите жилища ще позволят на почернените семейства да "се гордеят с техните синове и бащи, и да живеят щастливо". 

Припомняме, че съгласно сключения с Русия договор взаимна отбрана Северна Корея изпрати през 2024 г. около 14 000 свои войници да се бият в Украйна, а над 6000 от тях изгубиха живота си, според южнокорейски, украински и западни източници.

Елена Страхилова
