Тръмп е одобрил израелски удари срещу Иран при определен сценарий

Американският президент Доналд Тръмп е информирал израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на среща през декември в Мар-а-Лаго, че ще подкрепи военни действия на Израел срещу иранската програма за балистични ракети, ако преговорите на Вашингтон с Техеран се провалят. Това твърдят два източника, запознати с въпроса, които са говорили пред CBS News при условие за анонимност. Разкритието идва в момент, в който администрацията на Тръмп се стреми към подновяване на дипломатическите отношения с Иран, а в същото време тихо обмисля планове за действие в случай на провал на преговорите.

Още: Война на хоризонта: САЩ се подготвят за продължителни операции в Иран

САЩ настояваха да преговарят с Ислямската република не само за ограничаване на ядрената ѝ програма, а още за намаляване на капацитета от балистични ракети и намаляване на финансирането за иранските прокси сили в Близкия изток. Иран заяви, че е готов да преговаря само за ядрените мощности, но пак не отстъпи от "червената линия" - режимът иска да продължи да обогатява уран.

Вътрешни обсъждания в САЩ

Два месеца след дискусията в Мар-а-Лаго висши служители от американската военна и разузнавателна общност започнали вътрешни разговори за това как Вашингтон би могъл да подпомогне нов кръг от израелски удари срещу Иран, твърдят американски служители, цитирани от CBS News.

Още: Цената на петрола е в очакване на преговорите между САЩ и Иран

Разговорите се фокусират по-малко върху това дали Израел има способността да нанесе удари, а повече върху това как САЩ биха могли да предоставят оперативна подкрепа. Сред разглежданите варианти са въздушно зареждане на израелски изтребители и осигуряване на разрешения за прелитане от регионалните съюзници по потенциалните маршрути преди ударите.

Регионалната динамика обаче усложнява такова планиране. Йордания, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) публично заявиха, че няма да позволят въздушното им пространство да бъде използвано за удари срещу Иран или за ответни ирански атаки срещу други държави. Все още не е ясно дали някоя страна ще разреши прелитане в кризисна ситуация.

Снимка: Getty Images

Още: Рискът на Тръмп: Сделка или война с Иран?

Военноморска демонстрация на сила в Близкия изток

Стратегическите дискусии съвпадат с видимото военно натрупване на САЩ в региона. Ударната група на най-големия самолетоносач в света USS Gerald R. Ford ще бъде разположена в Близкия изток, засилвайки и без това значителното американско присъствие - там вече е ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

Тръмп определи разполагането като предпазна мярка в случай на провал на преговорите.

Дипломацията продължава на фона на скептицизъм

Въпреки военните планове за извънредни ситуации - дипломатическите усилия остават активни. Нетаняху, който последователно изразява скептицизъм по отношение на преговорите с Техеран, пътува до Вашингтон миналата седмица за разговори с Тръмп. Той публично настоява, че всяко споразумение трябва да засяга не само ядрената програма на Иран, но и разработването на балистични ракети и подкрепата за регионалните групи, действащи от името на Техеран.

От своя страна, иранските официални лица са изразили условна готовност да ограничат определени дейности по обогатяване на уран в замяна на облекчаване на икономическите санкции. Въпреки това не е постигнато писмено споразумение: Иран ще отстъпи за ядрената програма, ако САЩ отменят санкциите.

Втори кръг от преговорите между САЩ и Иран по ядрената програма е насрочен за вторник, 17 февруари, в Женева. Иранските държавни медии съобщиха, че външният министър Абас Арагчи и неговата делегация са на път за непреки преговори.

Рубио: Дипломацията е за предпочитане, но несигурността остава

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в неделя, че е дал ясно да се разбере, че администрацията предпочита дипломацията в отношенията с Иран. Той потвърди, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пътуват за „важни срещи”, свързани с преговорите. „Ще видим как ще се развият нещата”, каза Рубио, подчертавайки несигурността около дискусиите.

Още: Тръмп изпраща Уиткоф и Къшнър за ключови разговори с Иран