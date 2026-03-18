Арабските монархии от Персийския залив попаднаха в капана на войната

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, нареди поредната военна кампания срещу Иран, той надали е очаквал всички последици от действията си. Подобно на руската "специална военна операция" в Украйна, която продължава вече пета година, войните рядко се развиват според сценария, начертан от своите инициатори.

Тръмп редовно говори мъгляво и често прави противоречащи си изявления. Но от неговите изказвания е ясно, че плановете му са войната да продължи не повече от няколко седмици. Израелският външен министър Гидеон Саар направи вчера сходно изявление, като увери, цитиран от Ройтерс, че страната му на практика била спечелила войната срещу Иран, но в същото време не се ангажира със срокове за нейния край.

САЩ и Израел на практика вече контролират въздушното пространство на Иран - нещо, което по всяка вероятност е станало по план. Големият въпрос обаче е какво да правят оттук нататък. Изпращането на сухопътни войски на иранска територия би довело до повече американски и израелски загуби и до непредвидени развития. При това вътре в Иран не e избухнал бунт против властта, на което явно са се надявали Тръмп и Нетаняху.

Редица медии излизат с различни тези какви щети е понесъл иранският режим. Катарската телевизия "Ал Джазира" пише, че режимът в Техеран не е рухнал, но няма да излезе от войната без белези. Вестник "Джерузалем пост" пък смята, че вече е премината точката, от която няма връщане назад и всичко предвещава падане на режима на аятоласите.

От друга страна, по време на демонстрациите в Иран в края на миналата и началото на тази година са били убити хиляди хора, както може да се предположи - най-активните участници в протестите. И може това да е отслабило вътрешната опозиция, макар да няма надеждни данни какво точно става в страната.

Сунитските монархии в Залива - първите косвени жертви

Отношенията на шиитски Иран със сунитските монархии в Персийския залив са исторически обременени, макар донякъде да се стабилизираха през последните години, особено след помирението между Техеран и лидера на този блок Саудитска Арабия с посредничеството на Китай.

Сега обаче Иран ги обстрелва и те са въвлечени в конфликта против волята си. Въздушното им пространство е затворено. Ормузкият проток, ключов за международната търговия с петрол, е блокиран от Иран, което потопи на практика целия свят в енергийна несигурност, а туризмът - изключително важен за икономиката им, е в мъртва точка.

Тези държави нееднократно протестираха пред Иран срещу ударите с дронове и ракети. Иран казва, че атаките му не са насочени против тези страни, а срещу американските интереси на тяхна територия, но в същото време не показва каквито и да било признаци да ги прекратява, тъй като те се вписват в неговата стратегия на "хоризонтална ескалация" на конфликта.

Така богатите арабски монархии от Залива попаднаха в капана на конфликта и, като непосредствени съседи на Иран, са първите косвени жертви.

В резултат много от тези държави призовават зад кулисите Вашингтон да не спира военната кампания, преди да лиши Техеран от способности да възпрепятства петролната промишленост. Това твърдят трима източника от Залива пред Ройтерс.

И макар да са били предварително против войната, страните от Залива се настройват все повече против Иран. Вече се чуват загатвания, макар и не на най-високо равнище, че тези държави дори може да се включат в кампанията, поне за обезопасяване на Ормузкия проток.

"В началото защитавахме (Иран) и бяхме против войната. Но когато (иранците) започнаха да нанасят удари по нас, те станаха наш враг. Няма как да ги определим по друг начин", коментира пред Ройтерс Абдулазиз Сагер, председателят на базирания в Саудитска Арабия Център за изследване на Залива.

Може ли Тръмп да се справи с Иран?

Към този момент Иран притежава очевидни лостове за влияние: той на практика може да реши кой кораб да премине през Ормузкия проток и кой не. Както и да предизвика затваряне на въздушното пространство над Залива, което води до загуби от милиони долари на ден.

Петролът междувременно не спира да поскъпва, като цената на "кошницата" на ОПЕК днес доближи 133 долара барел. И, както изглежда, всички опити да бъдат успокоени пазарите са напразни. Така че, макар и по-слаб военно и понасящ тежки удари, Иран е способен да слага прът в колелото на САЩ и Израел. И ако Тръмп наистина възнамерява войната да продължи не повече от няколко седмици, той трябва да измисли как да обяви победа. Освен ако не разполага с план за бърз мат срещу люлката на шаха (прието е, че родината на древната игра е Индия, макар че се смята, че тя става популярна благодарение на Персия).