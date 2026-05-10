Сигнал за обгазяване в метрото в Токио, семейство с 1-годишно бебе е прието в болница (ВИДЕО)

Трима души, които са от едно семейство, са били откарани в болница след атака с все още неизвестно химическо вещество в метрото в Токио. Пострадалите са 35-годишна жена, съпругът ѝ и 1-годишното им бебе, съобщава японската информационна агенция Kyodo. Жената се е оплакала от щипане в гърлото, но иначе никой от тримата не е показал първоначално тежки признаци на отравяне.

Общо най-малко 13 души са били засегнати и са казали, че изпитват симптоми, характерни за натравяне, макар и леки.

Инцидентът е станал по пътя между гара Кавазаки и гара Йокохама. Пътниците внезапно се почувствали зле - започнали са да кашлят, да се затрудняват да дишат и се появило обилно сълзене. На мястото на инцидента са изпратени над 20 линейки.

Witnesses reported the release of an unknown substance on a train in the suburbs of Tokyo



At least 13 people were affected, and three were hospitalized.



The incident occurred at Kawasaki Station. Passengers suddenly felt unwell — they began coughing, struggling to breathe, and…

Движението по една от линиите на метрото е било преустановено. Аварийни екипи са извършили дезинфекция на гарата и не са открили изпускане на газ.

Случилото се навява зловещи спомени за атаката със зарин, която стана на 20 март, 1995 година точно в метрото в Токио. Тогава религиозната секта Аум Шинрикьо (Aum Shinrikyo), водена от Шоко Асахара, пусна смъртоносния нервнопаралитичен газ. Загинаха 14 души и над 5800 бяха ранени. Много от оцелелите и до днес страдат от дълготрайни физически и психологически травми. Шоко Асахара и 12 негови съучастници бяха осъдени на смърт и екзекутирани през юли 2018 година.

