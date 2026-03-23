Армения и Турция затоплят отношения

Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че арменско-турският диалог е съзрял достатъчно за установяването на дипломатически отношения между двете страни и границата между тях да бъде напълно отворена, предаде националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Външният министър заяви това по време на заседание на парламентарната комисия по външни отношения, докато представяше отчет за дейността на МВнР през 2025 г. Той отговори на съответния въпрос на депутата от ПП “Армения“ Гегам Манукян.

“Диалогът Турция-Армения достигна достатъчно равнище, за да може протичащите процеси да доведат до пълния резултат, а именно до установяване на дипломатически отношения между двете страни и пълно откриване на границите. Това не се оспорва и говорим за това с нашите турски колеги“, заяви арменският външен министър.

