Товарен кораб от Абу Даби е нападнат във водите на Катар (ВИДЕО)

Товарен кораб е бил атакуван от дрон в неделя във водите на Катар, североизточно от пристанището Месаиед, докато корабът пътувал от Абу Даби, което е предизвикало ограничен пожар, който е бил овладян, съобщи катарското министерство на отбраната, цитиранон от Ройтерс. Няма данни за ранени хора, а корабът е продължил пътуването си към пристанището. Организацията UK Maritime Trade Operations (UKMTO) съобщи по-рано, че един кораб за превоз на насипни товари е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаря100%докато плавал на 23 морски мили североизточно от Доха, столицата на Катар.

Властите разследват източника на снаряда, съобщи UKMTO. В изявлението на Министерството на отбраната на Катар не се посочва произходът на дрона. На корабите в района е препоръчано да преминават с повишено внимание.

Корабите в Персийския залив са атакувани от Иран, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. Ормузкият проток - жизненоважният енергиен търговски коридор, който свързва производителите на петрол от Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, е практически затворен оттогава.

Отделно от това, в неделя катарски танкер премина през пролива в посока Пакистан, докато Вашингтон продължава да очаква отговор от Техеран на последните си предложения за започване на мирни преговори.

