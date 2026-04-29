Зрелищен автогол: Как Тръмп помогна на Китай да удвои износа на слънчеви панели

Войната на САЩ срещу Иран рязко намали обема на петрола, идващ от Западна Азия към останалата част на света и това е в полза на Китай, тъй като страната достигна рекордно ниво на износ на слънчеви панели, съобщи Futurism. През март, месец след началото на войната между САЩ и Иран, Китай удвои износа си на слънчеви панели, доставяйки 68 гигавата фотоволтаични клетки и силициеви пластини.

Китай построи гигантски кораб за превоз на над 10 000 автомобила

Забележително увеличение

„Това е забележително увеличение за един месец – за сравнение, САЩ планират да пуснат в експлоатация само приблизително 70 гигавата нов капацитет за слънчева енергия през целия период 2026 и 2027 г. Според мозъчния тръст Ember Energy, само през март Китай е изнесъл повече слънчев капацитет, отколкото е инсталиран в Испания през предходното десетилетие“, се отбелязва статията.

Още: "Само обещания, а накрая нищо. Предадени сме": 9 от 12 избиратели на Тръмп горчиво съжаляват

Според Ember, този рекорд се дължи на нарастващото търсене в Азия и Африка. В Африка вносът на китайски слънчеви панели се е увеличил със 176% от февруари до март, докато китайският износ за останалата част от Азия достигна 39 гигавата капацитет. Общо 55 държави поставиха рекорди за покупки на слънчеви панели от Китай.

Доверието на американците в икономиката падна под нивата от пандемията

Автогол

„Това е и зрелищен автогол за президента на САЩ Доналд Тръмп, твърд противник както на възобновяемата енергия, така и на Китай, чиято намеса в Иран в момента дава исторически тласък и на двете“, обяснява Futurism. Китай във всеки случай е направил правилния залог, като е инвестирал в алтернативи на изкопаемите горива, тъй като мирните преговори между САЩ и Иран се проточват.

Още: Китай учи от САЩ какво да не прави по море