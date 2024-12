Бивш премиер на Сирия, минал към опозицията, ще води преходно правителство?

Бившият сирийски министър-председател Рияд Хиджаб ще оглави преходното правителство на страната, след като бунтовниците стигнаха до столицата Дамаск и свалиха диктатора Башар Асад, съобщава френското издание Le Figaro, цитирайки свои източници.

Още: Падането на Башар Асад: победители и губещи

Още: Падането на Башар Асад: победители и губещи

Хиджаб е заемал поста премиер на Сирия от юни до август 2012 г. - под ръководството на Башар Асад. Преди това, в периода 2011-2012 г., е бил министър на земеделието и аграрната реформа.

Syria's former head of government Riyad Hijab will become prime minister for a transitional period, Le Figaro newspaper quoted sources as saying. pic.twitter.com/zhaR1oSSco