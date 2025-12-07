Бързо развиващата се Индия и западащата Русия: Путин и Моди не се срещнаха като равностойни гиганти

Владимир Путин пристигна в Делхи, слезе от самолета и веднага получи това, за което бе дошъл: снимки. Защото за Кремъл срещата на върха тази седмица в Индия е предимно PR кампания: доказателство, че Русия все още е приемана като велика сила, въпреки опитите на Запада да я изолира. Но ако си мислите, че това бе среща между двама равностойни гиганти - лъжете се.

Бързо развиващата се Индия и западащата Русия

Индия е страна на бъдещето, която се издига бързо, превръщайки се в петата по големина икономика в света и е на път да изпревари Германия и Япония. Русия от своя страна с мъка балансира в края на световния топ 10 и вероятно скоро ще отстъпи мястото си на по-бързо развиващите се икономики на Южна Корея и Австралия.

Зад тостовете и комюникетата от Делхи се крие нещо съвсем прагматично - Русия се нуждае от купувачи за своя петрол и своите оръжия и от политическа легитимност, а Индия - от евтин петрол и свободата да договаря сделки с всеки при свои собствени условия.

Съвместната пресконференция ясно подчерта това. Индийският премиер Нарендра Моди леко затегна формулировката на позицията на Индия относно войната в Украйна, като подчерта: "Индия не е неутрална. Индия е на страната на мира." Но същността не се е променила. Делхи все още избягва да обвинява Русия и отказва да се присъедини към санкциите.

Още: Няма измъкване: Заповедта за арест на Путин остава в сила дори мирният план на Тръмп да обяви амнистия

Въпреки това е ясно: Индия няма да позволи да бъде въвлечена в руския лагер, пише The Spectator в свой материал.

Индия вече не е зависима от Русия за оръжия за армията си, тя разнообразява доставките

В продължение на десетилетия Русия бе гръбнакът на индийските въоръжени сили. Сега вече не е така - вносът на руски оръжия за Индия в момента е само 1/3 от общия внос, тъй като Индия увеличава покупките си от САЩ, Франция и Израел и активно инвестира в отбранителни проекти по програмата "Произведено в Индия".

И затова на срещата в Делхи ясно бе дадено да се разбере - Индия не иска повече оръжия от Русия, а изисква Русия да си изпълни предишните обещания - т.е. ускорени доставки на противовъздушните системи С-400, пълна модернизация на съществуващите изтребители Су-30 и по-малко оправдания. Индия вече не иска да бъде зависима от Русия - тя разширява собствения си арсенал от алтернативи.

Още: Путин да спре убийствата: Украйна предаде обща позиция със САЩ. Русия намекна, че и новият план за мир ще е под нейна диктовка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: kremlin.ru

Няма нова сделка за руска ядрена подводница - руснаците извадиха стар договор и го представиха за нов

Още нещо стана ясно - че широко рекламираната от руснаците "сделка" за лизинг на руска ядрена подводница се оказа, че е стар договор от 2019 г., който просто е бил изваден от архивите заради посещението на Путин и представен като ново споразумение на стойност милиарди (Самото индийско правителство публикува официално изявление, че твърдението за сключен нов договор за около 2,6 млрд. долара е некоректно - споразумението е било подписано още през 2019 г. - бел.ред.). Тоест Русия разигра класически театър - стари неща бяха представени като нов пробив в търсене на максимален ефект.

Още: Путин изкуши Индия с петрол, India Today увековечи "нефтения съюз" със забавна анимация (ВИДЕО)

Само това, което е изгодно за Делхи

Индия показа, че ще търси най-изгодните за себе си оферти, които най-добре да обслужват индийските интереси във всеки един момент. Тя открито заявява, че ще купува руски петрол, ако цената е ниска. Същевременно ако рискът от санкции се увеличи, тя тихомълком ще намали обемите на покупки на руски петрол. И в същото време Индия не смята да е зависима от Русия, а ще задълбочава сътрудничеството си в областта на сигурността със Съединените щати, Япония и Европа.

От всичко дотук следва, че би било грешка да се представя срещата между Владимир Путин и Нарендра Моди като "завой" към Москва. Индия не се движи към Русия. Спокойно и последователно тя демонстрира, че поставя своите интереси на първо място, пише изданието.

Интересите на Индия я тласкат към все по-дълбока интеграция с демократичния, пазарно ориентиран свят на Запада. Но не като младши партньор, а като ключов играч. Изглежда, че Доналд Тръмп най-накрая си има достоен съперник в лицето на Моди. Индийският премиер е също толкова ориентиран към сделки, но за разлика от Тръмп изглежда той умее да планира много по-надалеч.

Още: Дадохте ми възможност да говорим за Украйна: Какво каза Путин на Моди

Още: В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)