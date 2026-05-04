Войната в Украйна:

Армията се готви за Гергьовден с тренировки в небето над София

04 май 2026, 11:39 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Армията се готви за Гергьовден с тренировки в небето над София

Денят на храбростта и празник на Българската армия 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената-светини, съобщиха от Министерството на отбраната. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители.

Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на празника:  

  • на 5 май - тренировъчни полети с разчет за прелитане над София във времеви прозорци от 9:00 до 11:00 часа;
  • на 6 май — съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над София във времеви прозорец от 10:00 до 11:00 часа. 

След участието в тържествения ритуал на 6 май, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив.

Информация за тържествените прояви по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия в столицата и в страната ще ви предоставим допълнително.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергьовден Полети военни 6 май
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес