Иранската армия предупреди САЩ да не влизат в Ормузкия проток

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток. Те разпространиха изявление, което бе публикувано в иранските държавни медии, в отговор на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока.

"Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран", се казва в иранското изявление, цитирано от Ройтерс.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон призова днес за отваряне на Ормузкия проток, съгласувано между Иран и Съединените щати, предаде Франс прес.

Френският президент изрази скептицизъм по отношение на плана на американския президент Доналд Тръмп за нова операция, която да деблокира стратегическия морски маршрут.

Макрон отправи призива си при пристигането си в Армения за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.

