Rivetskull подгряват Ингви Малмстийн в София на 15 юли

Легендарният Ингви Малмстийн избра RIVETSKULL за директен съпорт на концерта си в София, съобщават организаторите от BGTSC! Комбинацията от неокласическия стил на Ингви и "Heady Metal" звученето на сиатълците Rivetskull обещава много силна вечер на 15 юли в Joy Station.

RIVETSKULL идват директно от Сиатъл, Вашингтон, а музиката им е смес от класически хард рок и хеви метъл. Специфичен звук и трогателни лирични теми, отражение на човешкия опит, изследващи върховете и паденията, триумфите и трудностите, които определят житейския път и постоянни борби. Този жанр групата обича да нарича "Heady Metal".

RIVETSKULL предлагат мощно, провокиращо размисъл и емоционално заредено слушателско изживяване, изследвайки теми за вътрешния конфликт и устойчивост.

Сиатълската четворка определено е интересен контрапункт със своите философски текстове и микс от класически хард рок и хеви метъл. Фактът, че Ингви лично ги е избрал за директен съпорт е сериозен атестат за качеството на творчеството им. Предстои страхотна вечер за феновете на китарното майсторство и класическия звук!

Билети за събитието са в продажба онлайн от тук: https://www.eventim.bg/eventseries/yngwie-malmsteen-4116598/ и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон. Деца до 7-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.