"По улицата се разхождат обезобразени млади жени": Естетични медици бесни заради масовите интервенции преди баловете

Млади жени, обезобразени. Това не е естетика, а нови лица. Така възмутено коментираха от Българската асоциация на естетичните дерматолози практиката в сезона на абитуриентските балове много момичета да си правят естетически корекции.

От БЛС предупреждават за рисковете от нерегламентирани естетични услуги и напомнят колко ключова е квалификацията на специалистите.

Те уточняват, че една практика е легитимна, ако е регистрирана в БЛС и регионалните здравни инспекции.

Традиционно преди баловете интересът на момичетата към различни процедури нараства, като в търсене на визия абитуриентките прибягват към уголемяване на устните, корекция на носа или решаване на кожен проблем.

Невъзможни искания

Д-р Снежана Атанасова и д-р Магдалина Гюрова от Българската асоциация на естетичните дерматолози са виждали сериозни усложнения от извършени в нерегламентирани практики естетични манипулации – инфекции, алергии, некроза на тъкани, запушване на кръвоносни съдове.

От своя опит те споделят, че се срещат с млади хора с нереални очаквания и предупреждават за невъзможни за постигане резултати.

Още: "Държавата на Only fans девойките и Кобилкина в 10 клас": Бунт срещу лекции по пластична хирургия в училищата

"Те идват със снимки, филтрирани, и искат този резултат. Ти започваш да обясняваш, че не е естествен резултат, не може да се получи, защото няма такива анатомични предпоставки. Но интересът не намалява, нараства под влиянието на социалните мрежи", твърдят експертите.

"Медицината не е просто някакво лице да направим – сложи ми скули, сложи ми устни. То не е концерт по желание, дори естетиката", категорични са те.

Според д-р Гюрова е нужна преценка и процедури следва да бъдат отказвани.

"Творенията по улиците, ако ги видите, за какво става въпрос! Млади жени, обезобразени. Това не е естетика, а нови лица. И те не знаят какво правят. Нашата специалност се бори със стареенето - медицина, която е научно базирана", смята тя, цитирана от БНР.

Източник: iStock

Държавата да се задейства

Д-р Атанасова подчертава, че контролните органи не се самосезират за широко известни рекламирани в пространството услуги, които се нуждаят от санкция.

"Само дерматолози и пластични хирурзи имат подготовката да работят безопасно с кожата. Това не са процедури, които могат да се извършват с гледане на видеа в интернет", категорични са специалистите.

"Процедурите се извършват от неквалифицирани лица и те са изключително много – нерегламентирани продукти и практики", смятат те.

Още: Опасните филъри в гаражни салони: Защо естетичната медицина у нас се превърна в "руска рулетка"?

Според д-р Гюрова и д-р Атанасова липсва критично мислене относно съвременните стандарти за красота.

"Когато няма индикации, по-добре е да го разубедим. Млад човек, защо? Това е проблем на обществото. Ние толкова пътуваме – това чудо, което е тук при нас – с напомпаните лица, с големите устни, със скулите, няма го никъде! В Сърбия може би", допълват те.