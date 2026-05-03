Подплашен слон гази всичко по пътя си в Индия, един човек е загинал (ВИДЕО)

Подивял слон предизвика огромни проблеми в индийския град Керала. Животното прегази всичко по пътя си, помитайки автомобили и хора. Един човек е загинал при нападението.
Enraged temple elephant in Kerala goes on two-hour rampage — one dead— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2026
The elephant Mayyanad Parthasarathy broke free near a temple, likely stressed by noise and crowds. It snapped its chains and began overturning cars and smashing everything around for nearly two hours.
The… pic.twitter.com/Jf6pTY6CsC
Слонът, наречен Майянад Партасарати, се освободил близо до храма, в който е живял. Според очевидци, той е бил подплашен от шума и навалицата в района. След почти два часа преследване, слонът беше спрян, като беше приспан с транквиланти.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.