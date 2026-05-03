Войната в Украйна:

Подплашен слон гази всичко по пътя си в Индия, един човек е загинал (ВИДЕО)

03 май 2026, 21:02 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Подплашен слон гази всичко по пътя си в Индия, един човек е загинал (ВИДЕО)

Подивял слон предизвика огромни проблеми в индийския град Керала. Животното прегази всичко по пътя си, помитайки автомобили и хора. Един човек е загинал при нападението.

Слонът, наречен Майянад Партасарати, се освободил близо до храма, в който е живял. Според очевидци, той е бил подплашен от шума и навалицата в района. След почти два часа преследване, слонът беше спрян, като беше приспан с транквиланти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Индия слон инцидент Керала
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес