Дори в САЩ имиджът е вече зле: Израел ще харчи 5 пъти повече за пропаганда

Израел се готви да похарчи около 730 милиона долара за своя пропаганден апарат - така се стреми да противодейства на влошаващия се имидж в световен мащаб, предизвикан от геноцида в Ивицата Газа и регионалните войни, конкретно срещу Иран и Ливан. The Jerusalem Post съобщи, че сумата е отпусната на националната дирекция за публична дипломация, известна под еврейското си име „Хасбара“, която отговаря за израелската пропаганда.

Мощен ръст

Сумата бележи рязко увеличение спрямо заделените през предходната година 150 млн. долара, които вече бяха скочили до около 20 пъти нивата отпреди 2023 г.

Мащабът на разходите сочи към засилени усилия за подобряване на международния имидж на Израел, тъй като негативните възприятия нарастват, включително в съюзнически страни като Съединените американски щати.

За какво е обвиняван Израел?

Израел е широко обвиняван в геноцид в Ивицата Газа, където от октомври 2023 г. насам неговите сили са убили и ранили над 250 000 палестинци и са оставили 2,3 милиона души да гладуват - по данни на здравното министерство на анклава, контролирано от "Хамас". Страната е обвинявана и в създаването на система на апартейд в окупирания Западен бряг.

Израел е подложен на критики и за агресивни действия в Сирия, Ливан, Катар и най-наскоро за войните срещу Иран.

По-рано тази година Израел беше подложен на засилен контрол заради връзки с осъдения и вече покоен сексуален престъпник Джефри Епстийн, който е заподозрян във връзки с Мосад. Израел отрича обвиненията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа, а Израел е изправен пред обвинения в геноцид пред Международния съд.

И в САЩ има недоволство от Израел

В САЩ, най-близкия съюзник на Израел, страната е обвинявана, че въвежда Вашингтон във война с Иран, което доведе до световни икономически сътресения.

Проучване на Pew Research Center, публикувано през април, установи, че 60% от американците вече гледат на Израел неблагоприятно, което е рязък скок спрямо миналата година. Благоприятните нагласи са спаднали до 37%.

Промяната пресича политическите и религиозните граници. Сред републиканските избиратели, които са под 50 години, мнозинството вече има негативно мнение за Израел. Подкрепата е спаднала и сред чернокожите протестанти, католиците и хората без религиозна принадлежност. Дори сред американските евреи подкрепата е спаднала под две трети.

Специална комуникация

Наред с увеличението на бюджета, израелското външно министерство разшири своя апарат за комуникация. Външният министър Гидеон Саар ръководи създаването на специална единица, натоварена с формирането на международните нагласи.

Правителството е отделило десетки милиони долари за дигитални кампании, включително 50 милиона долара за рекламна кампания в социалните мрежи. То е похарчило също около 40 милиона долара за посрещането на стотици чуждестранни делегации, вариращи от политици и духовенство до влиятелни личности и университетски лидери.