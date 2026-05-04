Вучич каза на сърбите, че не мисли за джоба си (СНИМКА)

„Крепостните души се грижат само за собствените си джобове, аз се грижа за нашите хора“, написа президентът на Сърбия Александър Вучич в социалната мрежа Instagram, от която се обърна към сърбите във видео, в което изложи позицията си относно отношението към народа и обществения интерес. Публикацията е част от редовната му комуникация чрез социалните медии, където той често публикува политически послания и възгледи, свързани с актуални социални и политически теми, пише Скопје1.мк

Припомняме, че през април сръбският президент Александър Вучич заяви, че европейските политически кръгове са го поставили в „списък за разстрел“, твърдейки, че причината за това е политиката му на свобода на словото, мнението и действието. Думите му идват на фона на загубата на унгарския премиер Виктор Орбан и победата на Петер Мадяр в Унгария.

В този контекст той направи паралел с Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, посочвайки, че те са били обект на подобни нападки, предаде македонската медия Скопје1.мк. Според Вучич, обща характеристика на тримата лидери е тяхната отдаденост на националните интереси и, както той каза, "любовта към собствените им страни". Според него именно такъв подход предизвиква негативни реакции сред някои европейски политически играчи.