Вучич каза на сърбите, че не мисли за джоба си (СНИМКА)

04 май 2026, 11:48 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
„Крепостните души се грижат само за собствените си джобове, аз се грижа за нашите хора“, написа президентът на Сърбия Александър Вучич в социалната мрежа Instagram, от която се обърна към сърбите във видео, в което изложи позицията си относно отношението към народа и обществения интерес. Публикацията е част от редовната му комуникация чрез социалните медии, където той често публикува политически послания и възгледи, свързани с актуални социални и политически теми, пише Скопје1.мк

Из изявите на Вучич в Instagram

Припомняме, че през април сръбският президент Александър Вучич заяви, че европейските политически кръгове са го поставили в „списък за разстрел“, твърдейки, че причината за това е политиката му на свобода на словото, мнението и действието. Думите му идват на фона на загубата на унгарския премиер Виктор Орбан и победата на Петер Мадяр в Унгария.

В този контекст той направи паралел с Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, посочвайки, че те са били обект на подобни нападки, предаде македонската медия Скопје1.мк. Според Вучич, обща характеристика на тримата лидери е тяхната отдаденост на националните интереси и, както той каза, "любовта към собствените им страни". Според него именно такъв подход предизвиква негативни реакции сред някои европейски политически играчи.

